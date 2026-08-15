Очереди и высокие цены сохраняются на нальчикских АЗС

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Часть нальчикских АЗС отпускает топливо по приемлемым ценам, однако на них большие очереди. На частных заправках очередей почти нет, бензин в наличии есть всегда, но это горючее дороже в цене и в некоторых случаях хуже по качеству.

Как информировал "Кавказский узел", 12 августа жители Кабардино-Балкарии усомнились в скором снижении цен на горючее в республике и указали на более низкую стоимость топлива в соседних регионах.

На некоторых заправках Нальчика есть бензин по приемлемой цене, но на них большие очереди, рассказал водитель Анзор Асланов. "Бензином по приемлемой цене можно заправиться на заправках "Роснефти", однако для этого надо выстоять длинную очередь. При этом может оказаться так, что бензина на всех не хватит. Например, вчера после обеда на заправках "Роснефти" бензина уже не было", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

На частных автозправках бензин есть всегда и нет очередей, но он по более высокой цене.

Так на автозаправках "Роснефти" бензин марки АИ-92 отпускается по 65 рублей 70 копеек за литр, АИ-100 – 99 рублей, 90 копеек, дизельное топливо – 76 рублей 36 копеек, газ – 36 рублей, 35 копеек. На частных автозаправках АИ-95 отпускается по цене 129 рублей за литр, АИ-92 – 120 рублей, дизельное топливо – 105 рублей, газ – 41 рубль.

Анзор Асланов отметил, что когда у него есть время, он стоит в очереди, чтобы заправиться дешевым бензином, но когда он спешит, то заправляется на частных заправках, что, по его словам, очень бьёт по карману.

На частных заправках топливо может быть хуже по качеству. "Например, я сегодня утром заправился в селении Заюково. Бензин оказался некачественным и мне пришлось переключиться на газ", – сказал Асланов.

Водитель отметил, что слышал о том, что бензин в соседних республиках – Чечне и Северной Осетии – дешевле и там на АЗС нет очередей. По мнению Асланова, ехать туда, чтобы заправиться, смысла нет, так как дорога не близкая.

"Другое дело, почему Антимонопольный комитет не обращает внимание на то, что частники завышают цены на топливо. Это говорит о том, что эти самые частники имеют влияние и власть и им позволяют пользоваться ситуацией для личного обогащения", – считает он.

Корреспондент "Кавказского узла" сегодня посетила четыре АЗС в Нальчике. На заправке "Лукойла" на улице Осетинская наблюдалась большая очередь. При этом согласно информационному табло в наличии имелся только бензин марки АИ-76.

Большая очередь из автомобилей также выстроилась к заправке "Роснефти" в районе рынка "Дубки". При этом на этой АЗС информационное табло отображало только нули. Доставка бензина только ожидалась.

На двух частных АЗС – "НТК" и "Ахваз" очередей не было, но бензин стоил в два раза дороже. 14 августа во второй половине дня на АЗС "Роснефти" бензина не было вообще, передал корреспондент "Кавказского узла".

По данным управления статики по Кабардино-Балкарии средняя цена за литр бензина в августе составила 102,88 рублей, в июне — 87,11 рублей. С начала года дизельное топливо, бензин и газ выросли в цене на 35,95% – 54,87%.

"Кавказский узел" также писал, что жители Кабардино-Балкарии 28 июля пожаловались на высокие цены, очереди и перебои в работе АЗС. Стоимость горючего на некоторых заправках достигала 135–150 рублей за литр. Комментаторы в соцсети сравнили цены на топливо на заправках Кабардино-Балкарии с ценами на горючее в соседних регионах, они потребовали от властей усилить контроль за ценами в республике.