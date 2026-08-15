Кубанские хуторяне пожаловались на разрушение домов из-за работы карьера

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В стенах домов в хуторе Приозерный появились трещины, а некоторые постройки стали разрушаться из-за просадки грунта рядом с карьером, пожаловались местные жители. Они отметили, что добиться переселения из признанных аварийными зданий не удается.

По словам жителей хутора Приозерный Гулькевичского района, их дома разрушаются из-за разработки расположенного примерно в 100 метрах от жилой застройки карьера Воронского месторождения. Местные жители утверждают, что из-за промышленных работ произошла просадка грунта, а на стенах домов появились сквозные вертикальные трещины. Они также заявили, что строения признаны аварийными и опасными для проживания, однако добиться переселения им не удалось.

Видео с жалобой хуторян сегодня опубликовал телеграм-канал "Краснодар Телетайп". На кадрах видео показаны трещины в стене одного из домов. Затем житель хутора демонстрирует стену постройки во дворе, которая шатается, когда он слегка толкает ее рукой. Далее показан заброшенный дом. Другой мужчина рассказал, что ранее в нем жила мать-одиночка, которая была вынуждена уехать после того, как дом, как и соседние строения, начал разрушаться.

Это видео в телеграм-канале "Краснодар Телетайп", на который подписано около 127 тысяч пользователей, на 12.40 мск набрало около 1,1 тысячи просмотров и 12 комментариев.

Часть комментаторов указала на опасность проживания в разрушающихся домах и необходимость переселения жителей. "Интересно, какие конкретные шаги предпринимаются для переселения людей из аварийного жилья? Когда ждать реальных действий вместо отписок?" – поинтересовалась Роза Ночная.

"Какой кошмар. Если дома официально признаны аварийными, люди не должны годами получать отписки и самостоятельно решать проблему, которая возникла из-за промышленных работ. Надеюсь, жителей действительно услышат и помогут им решить вопрос", – отметила Вика Морозова.

"Люди не должны жить в опасных домах и годами добиваться помощи", – подчеркнул Артем.

"Как можно делать карьер вблизи жилых домов? Грунт просел, дом же тоже может сложиться, очень опасно", – указала Ольга.

"Жить в доме, который трещит по швам из-за карьера рядом, страшно. А когда пожилым людям и ветеранам предлагают чинить все за свой счет – это [яркоэкспрессивное выражение]", – заявил Александр Быков.

Другие пользователи раскритиковали реакцию властей на проблему и усомнились в перспективах ее решения. "Опять эти трещины, та же история, только без чиновников", – заметила Анютка.

"Выборы, выборы, выборы..." – скептически прокомментировал Kim & Buran.

"Жаль, что не могу приехать и все починить", – сыронизировала Пошлая Вика.

На 12.40 мск на сайте администрации Гулькевичского района нет комментариев относительно жалобы жителей Приозерного на разрушение домов рядом с карьером.

"Кавказский узел" также писал, что жители различных населенных пунктов Краснодарского края периодически жалуются на проблему с переселением из аварийного жилья. Так, 5 августа житель Сочи пожаловался на то, что чиновники не исполнили решение суда об установлении срока его отселения из аварийного дома. Мужчина сообщил, что из-за опасности обрушения вынужден снимать другое жилье.