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23:58, 18 августа 2026

Активисты в Батуми и Тбилиси почтили память Георгия Анцухелидзе

Георгий Анцухелидзе. Фото: formulanews.ge

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В 629-й день протестов демонстранты в Тбилиси и Батуми вышли на улицу с плакатами "Анцухелидзе бессмертен", почтив память Национального героя Грузии в день его рождения. 

Как писал "Кавказский узел", сторонники евроинтеграции Грузии ежедневно выходят на акции протеста в Тбилиси, в Батуми, а также в Кутаиси и Ахалцихе. 17 августа, в 628-й день непрерывных протестов,  демонстранты в Тбилиси призвали граждан не прекращать борьбу. 

Сторонники евроинтеграции Грузии с национальными флагами и флагами Евросоюза в 629-й вечер подряд вышли на акции протеста к зданию парламента на проспекте Руставели и к зданию горсовета Тбилиси на площади Свободы. Демонстранты выступили с неизменными требованиями - освободить всех узников совести и отметить репрессивные законы, а также вернуть страну на евроатлантический курс и провести свободные выборы, передает Publika. 

Протестующие сегодня вышли на улицу под лозунгом "Анцухелидзе бессмертен" - сегодня, 18 августа, Георгию Анцухелидзе могло бы исполниться 42 года. Могилу Анцухелидзе на кладбище Мухатгверди близ Тбилиси с самого утра посещали военнослужащие, члены его семьи и друзья.

Георгий Анцухелидзе - один из самых известных участников "Пятидневной войны", ему посмертно присвоено звание Национального героя Грузии. В течение почти пяти месяцев Анцухелидзе считался пропавшим без вести, лишь 12 декабря 2008 года его тело было опознано по ДНК. В январе 2009 года в интернете распространились два видеоролика с избиениями и пытками грузинского солдата; семья Анцухелидзе опознала в нем Георгия. На одном из кадров Анцухелидзе стоит на коленях с завязанными руками, все лицо в крови, он еле удерживает голову. Несколько мужчин в военной форме с направленным на пленного оружием, топчут его ногами в шею и вдавливают лицом в землю, говорится в отчете правозащитников "Августовские руины". 

Вдова Анцухелидзе Мака Чиквиладзе вспоминает, что командование вызвало Георгия на службу ночью 6 августа 2008 года. 

“Позвонили, я разбудила его, он спал. Я сказала ему: “Я слышу выстрелы, кажется, началась война, и тебя зовут, будь осторожен”. Это был наш последний разговор. Георгий сказал мне: “Не бойся, со мной ничего не случится”, он успокоил меня. Россия всегда будет для нас врагом, и я никогда не буду говорить о ней хорошо”, - приводит слова Чиквиладзе телеканал Pirveli.

Участники проевропейской демонстрации в Батуми, собравшиеся у дома правительства Аджарии в 629-й вечер подряд, держали транспарант с надписью: “Анцухелидзе бессмертен! Россия - оккупант”. В ходе акции они зажгли свечи в память о национальном герое, передает Mtavari. 

"Кавказский узел" также писал, что Европейский суд по правам человека в июне единогласно признал Россию ответственной за убийство трех и пытки восьми грузинских военнопленных, захваченных в ходе августовской войны 2008 года. Суд обязал Москву выплатить компенсации выжившим военнослужащим и семьям погибших. Решение вынесено с большим опозданием, когда Москва уже отказалась признавать и исполнять решения этого суда, указали пользователи соцсети. 

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

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Автор: "Кавказский узел"

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