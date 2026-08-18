Контрактник из Волгоградской области убит в зоне СВО

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Рядовой Дмитрий Горемыкин из Новоаннинского района убит на Украине. С начала спецоперации официально признаны убитыми не менее 1828 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 13 августа представители властей и силовых ведомств официально признали убитыми на Украине не менее 1827 бойцов из Волгоградской области.

Горемыкин - уроженец Новоаннинского, выпускник школы №4 и сельскохозяйственного колледжа, получивший профессию юриста, сообщила администрация района на своей странице во "ВКонтакте".

В мае 2023 года заключил контракт с Министерством обороны. Служил старшим стрелком, снайпером отделения, а затем выполнял задачу по доставке продовольствия и боекомплекта на передовые позиции. 4 августа 2026 года был убит в районе населённого пункта Новоэкономическое Красноармейского района ДНР, его квадроцикл подорвался на мине.

Число убитых на Украине бойцов из регионов юга России превысило 9600 Не менее 4773 бойцов из регионов СКФО и 4832 бойцов из регионов ЮФО официально признаны убитыми в ходе специальной военной операции на Украине.

Таким образом, официально признаны убитыми в СВО не менее 1828 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Ранее администрация Новоаннинского района сообщала, что в зоне военной операции убит Руслан Арибжанов.

Поддержку от государства семьям убитых бойцов не гарантируют ни госнаграды, ни мемориальные доски и выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. Так, мать убитого Дмитрия Уханова рассказала, что искала тело сына четыре месяца, а сотрудники администрации и военкомата узнавали у нее о ходе поисков, ничем не помогая.