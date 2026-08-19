×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
11:46, 19 августа 2026

Боец из Гуково убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Павел Ващук убит на Украине. С начала спецоперации официально признаны убитыми не менее 974 бойцов из Ростовской области.

Как информировал "Кавказский узел", на 8 августа представители властей и силовых ведомств официально признали убитыми на Украине не менее 973 бойцов из Ростовской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В зоне специальной военной операции (СВО) убит военнослужащий Павел Ващук, сообщила на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация Гуково.

Таким образом, официально признаны убитыми в СВО не менее 974 бойцов из Ростовской области.

Поддержку от государства семьям убитых бойцов не гарантируют ни госнаграды, ни мемориальные доски и выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
Новости
Федор Щукин. Фото: https://riadagestan.ru/ Отчет Щукина о ремонте электросетей вызвал скепсис у жителей Дагестана

Врио главы Дагестана Федор Щукин отчитался о ремонте электросетей и назвал надежность энергоснабжения одной из главных проблем республики. Местные жители, комментируя его отчет в соцсети, пожаловались на регулярные отключения света и потребовали от властей конкретных результатов работы.

Очередь на заправке. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Водители потребовали от властей Кабардино-Балкарии эффективных мер для решения проблемы с очередями на АЗС

Водитель из Баксана пожаловался в соцсети, что на заправках сохраняются многочасовые очереди. Другие автомобилисты из Кабардино-Балкарии, комментируя его пост, рассказали о похожих проблемах и в других районах. Они потребовали от властей принять эффективные меры для решения проблемы с очередями на АЗС.

Военный садится в автобус. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Военнослужащий осужден в Нальчике за отсутствие на службе

Суд в Нальчике приговорил к шести годам заключения военнослужащего Салима Жигунова, признав его виновным в отсутствии на службе свыше одного месяца.

Скриншот публикации https://www.instagram.com/tut.dagestan/reel/DcG07S9qWG- (деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России) Махачкалинцы пожаловались на состояние дороги

Жительница Махачкалы сняла видео о плохой дороге по улице Сочинской, где проживают несколько инвалидов-колясочников. Комментируя ролик в соцсети, мать ребенка-инвалида попросила чиновников отремонтировать дорогу. Другие местные жители призвали надзорные органы обратить внимание на ситуацию.

Житель Карачаево-Черкесии оштрафован за реабилитацию нацизма

На 400 тысяч рублей оштрафовал суд жителя Карачаево-Черкесии, признав его комментарий в соцсети реабилитирующим нацизм.

Оставлен в силе приговор бывшим депутатам гордумы Волгограда

Кассационный суд оставил в силе приговор бывшим депутатам городской думы Волгограда Евгению Щуру, Федору Литвиненко и Алексею Звереву, осужденным за мошенничество.

Персоналии
Федор Щукин. Кадр видеюосюжета РГВК Дагестан.
11:05, 19 августа 2026
Щукин Федор Вячеславович
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
10:44, 19 августа 2026
Пашинян Никол Владимирович
Зураб Кокоев. Фото https://parliamentrso.org.
14:47, 18 августа 2026
Кокоев Зураб Ревазович
События
02:57, 19 августа 2026
Трое военных из Кабардино-Балкарии убиты на Украине
16:42, 18 августа 2026
Контрактник из Волгоградской области убит в зоне СВО
21:39, 17 августа 2026
Четверо военных из Дагестана убиты на Украине
19:04, 17 августа 2026
4
 Глава азербайджанской автономии в Москве депортирован из России
18:14, 17 августа 2026
Житель Ингушетии приговорен к длительному сроку за помощь террористам
16:14, 17 августа 2026
Два военных из Калмыкии убиты в зоне СВО
Все события дня
Темы дня
Очередь на заправке. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
19 августа 2026, 09:51
Водители потребовали от властей Кабардино-Балкарии эффективных мер для решения проблемы с очередями на АЗС

Георгий Анцухелидзе. Фото: formulanews.ge
18 августа 2026, 23:58
Активисты в Батуми и Тбилиси почтили память Георгия Анцухелидзе

Сотрудник полиции забирает ружье у мужчины. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
18 августа 2026, 20:29
Житель села под Волгоградом оштрафован за попытку сбить украинский дрон

Виталий Вотановский. Скриншот видео телеграм-канала «Протокол. Краснодар»
18 августа 2026, 17:40
Суд в Краснодаре заочно приговорил Вотановского* к сроку в колонии

Протест в Махачкале: жители перекрыли дорогу из-за отключений света
Протест в Махачкале: жители перекрыли дорогу из-за отключений света
Туристки облили свадьбу в Грузии? Опубликовано новое видео с начала конфликта.
Туристки облили свадьбу в Грузии? Опубликовано новое видео с начала конфликта.
Telegram заблокировал «Кавказскую общину» после обращения
Telegram заблокировал «Кавказскую общину» после обращения
Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Показать больше