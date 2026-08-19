Отчет Щукина о ремонте электросетей вызвал скепсис у жителей Дагестана

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Врио главы Дагестана Федор Щукин отчитался о ремонте электросетей и назвал надежность энергоснабжения одной из главных проблем республики. Местные жители, комментируя его отчет в соцсети, пожаловались на регулярные отключения света и потребовали от властей конкретных результатов работы.

Как информировал "Кавказский узел", жители Дагестана регулярно жалуются на проблему с перебоями с подачей света. Так, 14 августа жители улицы Ирчи Казака в Махачкале в третий раз за неделю вышли на улицу из-за длительного отключения электричества.

Более 50% линий электропередачи в Дагестане находятся в аварийном состоянии, указал врио главы республики Федор Щукин. До конца 2026 года планируется завершить ремонт 33 фидеров, из которых 22 уже отремонтированы. При этом 39 оставшихся без реконструкции фидеров обеспечивают около 80% сбоев в городской электросети, сообщил Щукин, слова которого 18 августа опубликовал телеграм-канал главы Дагестана.

Щукин принял участие в совещании с участием первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко. Члены правительства Дагестана доложили ему о ситуации в строительстве, сфере обращения с отходами и туризме, сказано в публикации.

Отчет Щукина о ремонте электросетей 18 августа также опубликовал Instagram*-паблик "dagestan_like". На 10.45 мск 19 августа этот пост в Instagram*-паблике "dagestan_like", на который подписаны около 93,8 тысячи пользователей, набрал 100 отметок "Нравится" и 22 комментария.

Пользователи, позиционирующие себя как жители Дагестана, указали, что перебои с электричеством возникают регулярно. "А нельзя доложить насчет света, что будет? С утра, с 9.30, до сих пор нет света на улице Имама Шамиля. Как в такую жару люди должны жить? Что они должны делать? Чем занимается наше новое правительство? Набирают новых людей только и собирают все, что осталось?" – написала aksana.555_.

"Нет света. Вы обещали, уважаемый Щукин, не тяните. Кроме гостей принимать, еще увидим и ваших замов, которые ничего не делают. Разочарованы", – заявила aidaes8.

"Пока не возьмут в руки инструменты, пока будут сидеть за этим столом, ничего не сделают", – считает ta.merlan572.

Комментаторы усомнились в эффективности работы чиновников и потребовали конкретных результатов. "Одна за другой делегации приезжают, пора бы делать работу", – указал пользователь maqashan20000.

"В республике беспорядок, результатов от их работы нет", – заявил ali8327536.

"Кавказский узел" также писал, что 12 августа жители микрорайона Новый город в Махачале собрались на улице Каммаева из-за отсутствия света, а власти позднее отчитались о восстановлении энергоснабжения. 7 августа около восьми тысяч жителей Махачкалы остались без электричества после срабатывания автоматической защиты на линиях электропередачи.