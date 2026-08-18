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20:29, 18 августа 2026

Житель села под Волгоградом оштрафован за попытку сбить украинский дрон

Сотрудник полиции забирает ружье у мужчины. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пенсионеру из поселка Елань Николаю Мухину назначен штраф за попытку самостоятельно сбить украинский беспилотник, летевший ночью мимо Еланского района. Также у него конфисковано охотничье ружье. Сам мужчина виноватым себя не считает и наказание называет несправедливым. 

В Волгоградской области у местного жителя конфисковали охотничье ружье за ночную стрельбу во дворе собственного дома. Еланский районный суд оставил в силе штраф и изъятие оружия, отказав защите в применении норм о крайней необходимости, несмотря на его явку с повинной и отсутствие пострадавших.

Инцидент произошел ночью в рабочем поселке Елань. Мухин услышал шум беспилотников, испугался и дважды выстрелил в воздух из своего гладкоствольного ружья, пишет "Коммерсант".

Суд подчеркнул, что стрелок законно владел оружием. Ущерб имуществу или здоровью людей причинен не был. Сразу после инцидента он самостоятельно позвонил в службу 112, дождался наряда полиции, добровольно сдал оружие и дал подробные объяснения.

Полиция квалифицировала действия мужчины стрельбу в неположенном месте . Мировой суд оштрафовал его на 40 тысяч рублей и конфисковал ружье. При этом в постановлении судья ошибочно указал на наличие отягчающих вину обстоятельств.

Пенсионер обжаловал решение, настаивая, что вред от потенциального падения дрона был бы несоизмеримо выше. Еланский районный суд указал, что огнестрельное оружие является источником повышенной опасности, а стрельба в жилой зоне создает прямую угрозу жизни и здоровью граждан. Доводы о защите и отсутствии жертв не были признаны основанием для освобождения от ответственности.

Апелляция частично удовлетворила жалобу, исключив из постановления упоминание об отягчающих обстоятельствах и официально признал звонок в 112 и выдачу оружия смягчающими факторами. Однако на итоговое наказание это не повлияло. Решение вступило в силу.

Николай Мухин рассказал что попытался объяснить полицейским, что стрелял не просто так, но те все равно выписали административный протокол. Хоть у пенсионера, как у охотника, было разрешение на владение оружием, винтовку у него всё равно изъяли, сообщает издание "Волгоград онлайн".

"В дроны не попал, высоковато было. Они говорят - а если бы попали, и он упал на дом? Ну, во-первых, по их траектории полета были огород, лес и речка - там домов уже нету. Да и во-вторых, я не хотел кому-то навредить. Я же наоборот хотел, чтобы этот дрон не попал в школу или детский сад, чтобы не пострадало больше людей", - цитирует слова пенсионера издание.

Николай Мухин заявил, что на Еланском районном суде останавливаться не собирается и будет обжаловать штраф дальше.

"Кавказский узел" также писал, что в начале августа силовики задержали в Волгограде двух девушек и одного молодого человека, публиковавших в чатах фото и видео пожара на складе Wildberries, задержанные под запись принесли извинения.

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Автор: Кавказский узел

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