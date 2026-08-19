Военнослужащий осужден в Кабардино-Балкарии за отсутствие на службе

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Суд в Нальчике приговорил к шести годам заключения военнослужащего Салима Жигунова, признав его виновным в отсутствии на службе свыше одного месяца.

Как информировал "Кавказский узел", в УК РФ 24 сентября 2022 года были введены части 2.1, 3.1 и часть 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство.

Согласно материалам дела, военнослужащий Салим Жигунов 23 января 2025 года не явился в установленный срок на службу. 12 апреля 2026 года он был обнаружен полицейским в Нальчике. Затем 27 мая текущего года Жигунов вновь не явился на службу, а 9 июня сам прибыл в военный следственный отдел.

Нальчикский гарнизонный военный суд признал Салима Жигунова виновным в отсутствии на службе свыше одного месяца и приговорил его к шести годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщила пресс-служба суда на его сайте.

"Кавказский узел" также писал, что ранее суд в Нальчике приговорил к пяти годам и одному месяцу заключения военнослужащего Артура Ульбашева, признав его виновным в самовольном оставлении части.