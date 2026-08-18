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15:37, 18 августа 2026

Военнослужащий осужден в Нальчике за отсутствие на службе

Военнослужащий. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Нальчике приговорил к пяти года и одному месяцу заключения военнослужащего Артура Ульбашева, признав его виновным в самовольном оставлении части.

Как информировал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и часть 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство.

Согласно материалам дела, военнослужащий Артур Ульбашев 16 января не явился на службу, а затем 4 февраля сам прибыл в воинскую часть. 24 февраля он снова не явился на службу, а затем 26 июня пришел в военный следственный отдел. Следствие считает, что в обоих случаях Ульбашев находился по месту жительства и проводил время по своему усмотрению.

Нальчкиский гарнизонный военный суд признал Артура Ульбашева виновным в самовольном оставлении службы и приговорил его к пяти годам и одному месяцу лишения свободы в колонии общего режима, сообщила сегодня пресс-служба суда на его странице в соцсети "ВКонтакте".

"Кавказский узел" также писал, что ранее суд в Нальчике приговорил к 10 годам заключения военнослужащего-контрактника Золоторева, признав его виновным в самовольном оставлении части.

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Автор: "Кавказский узел"

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