Контрактник осужден в Нальчике за отсутствие на службе

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Суд в Нальчике приговорил к 10 годам заключения военнослужащего-контрактника Золоторева, признав его виновным в отсутствии на службе более месяца.

Как информировал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство.

Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября 2022 года. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина. При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе в приговоре мобилизованному, оставившему часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения преступления не была окончена".

Согласно материалам дела, военнослужащий Золоторев с 17 февраля по 22 июня отсутствовал на службе в воинской части. Следствие считает, что за этот период он проводил время по своему усмотрению, в том числе по месту жительства.

В марте 2024 года Золоторев заключил контракт с Минобороны и был условно освобожден. Поскольку наказание по последнему приговору он не отбыл, то Нальчикский гарнизонный военный суд приговорил Золоторева к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима, признав его виновным в отсутствии на службе более одного месяца.

"Кавказский узел" также писал, что ранее суд в Нальчике приговорил к шести годам заключения военнослужащего Ислама Гучева, признав виновным в самовольном оставлении части.