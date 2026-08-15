Очередная группа бывших беженцев вернулась в Карабах

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Ключи от домов в Ханкенди получили 22 семьи бывших вынужденных переселенцев.

Как писал "Кавказский узел", 19 июня 18 семей вынужденных переселенцев переселились в Ханкенди, еще две семьи - в село Ашагы Оратаг Агдеринского района.

14 августа в Ханкенди возвратились 22 семьи из числа бывших вынужденных переселенцев, всего 102 человека, пишет Oxu.az.

Всем переселенцам вручили ключи от домов. Ранее они проживали в разных регионах Азербайджана, главным образом в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

Напомним, что азербайджанцы из населенных пунктов Карабаха вынужденно покинули свои дома после начала первой карабахской войны. Возвращение переселенцев началось после того, как Азербайджан взял под контроль эти территории. В ноябре 2023 года власти Азербайджана заявили, что до 2026 года планируют переселить 140 тысяч человек на территории Карабаха.

Жители Азербайджана, вернувшиеся в Карабах, рассказали "Кавказскому узлу", что обустраивают быт и находят работу. По их словам, проблемы с занятостью и инфраструктурой сохраняются, но при этом они отметили и улучшение условий жизни. Ранее они жаловались на сложности возвращения в Карабах. В частности, они отметили, что в Физули не хватает рабочих мест. Люди ищут возможности вернуться в родные места, но на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, пока не урегулированы вопросы собственности, отметили переселенцы.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, а к сентябрю 2024 года в регионе осталось только 14 армян. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".