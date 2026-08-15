Следствие по делу об убийстве Кардашова игнорирует часть доказательств

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Обвиняемый по делу об убийстве Алексея Кардашова грозненец Саид-Магомед Омаров отказывается сообщать значимую информацию, заявляя, что устал и ничего не помнит. Правозащитник сообщил, что следствие игнорирует часть доказательств, а мать Кардашова считает, что Омарова пытаются сделать "стрелочником".

Как писал "Кавказский узел", Верховный суд Чечни в ноябре 2024 года отказался удовлетворить апелляционную жалобу на приговор грозненцу Саид-Магомеду Омарову, осужденному по делу об убийстве жителя Дагестана Алексея Кардашова. В 2023 году Ножай-Юртовский районный суд признал Саид-Магомеда Омарова виновным в убийстве дагестанского аптекаря Алексея Кардашова и приговорил его к восьми годам и двум месяцам колонии строгого режима. До этого, в 2020 году, суд приговорил Омарова к девяти годам колонии за убийство Кардашова и кражу его машины. Этот приговор был отменен Верховным судом Чечни. Мать убитого заявила, что Саид-Магомед Омаров участвовал в похищении ее сына, но не в убийстве. Приговор Омарову позволит убийцам уйти от ответственности, указала она. На заседании суда 31 июля Омаров отказался давать показания, сославшись на Конституцию.

Позиция Омарова в принципе мало изменилась по сравнению с предыдущим процессом по его делу, сообщил 14 августа корреспонденту "Кавказского узла" представитель "Команды против пыток"*.

Какой-то значимой информации он не сообщает

"Омаров через раз отвечает на вопросы представителей потерпевшей со словами: "Я ничего не помню", "Отстаньте от меня", "Я 8 лет сижу в СИЗО", "Я уже устал". То есть, в целом, если охарактеризовать его поведение, то какой-то значимой информации он не сообщает, отвечает односложно: "да, нет, не помню, беру статью 51", - рассказал он.

Прокурор закончил представлять письменные доказательства на заседании суда, также рассказал представитель КПП*. "Представитель потерпевшей со своей стороны заявил об оглашении ряда письменных доказательств, которые имеются в материалах уголовного дела и которые имеют значение для рассмотрения данного уголовного дела. Суд удовлетворил данные доказательства, их начали оглашать", - добавил он.

В целом представители потерпевшей по всем делам добивается возвращения дела прокурору. "Они считают, что все деяния, которые были совершены в отношении Кардашова, должны расследоваться в рамках одного уголовного дела, и будут, в том числе, просить, чтобы дела были возвращены прокурору на территории республики Дагестан", - уточнили в КПП*.

По делу Абдурашидова и Дукаева 25 августа будет рассматриваться кассационная жалоба на постановление Шейх-Мансуровского районного суда в Пятом кассационном суде в Пятигорске.

Все эти сведения будут, конечно же, отражены и посмотрим, какой будет вердикт суда по делу об убийстве

По словам представителя КПП*, в качестве доказательств следствие по убийству игнорирует данные детализации телефонных соединений представителей правоохранительных органов, показания Омарова в качестве свидетеля и ряд других доказательств. "В том числе показания жены Омарова, которые говорят о том, что он в сентябре 2017 года пришел избитым домой. Все эти сведения будут, конечно же, отражены и посмотрим, какой будет вердикт суда по делу об убийстве. А по делу в отношении Азиева и Юсупова в настоящее время объявлен перерыв до 10 сентября в связи с нахождением судьи в ежегодном отпуске. Там тоже подошли к стадии изучения письменных доказательств", - сообщил он.

Мать Кардашова Циля Якубова считает, что суд пытается подвести "окончательную черту", просто осудив Омарова как "стрелочника".

«Там же были освобождены уже ряд силовиков от ответственности. А то, что следствие выделило именно это дело об убийстве Омаровым в отдельное производство, это действительно суд рассматривает эпизоды как разные события. Я даже не знаю, как они рассматривают и рассматривают ли они. Все это формально проводится, все эти заседания, и судя по тому, как они все это состряпали, они хотят, чтобы это было раздельно. Как бы не связано друг с другом», - сказала она.

Правозащитник, знакомый с ситуацией в Чечне и Дагестане, комментируя существующую в Дагестане и Чечне практику, когда похищение переквалифицируется на незаконное лишение свободы или превышение полномочий для того, чтобы списать срок давности, заявил, что не уверен, что существует практика очень распространена.

Было много случаев, когда следственным органам и даже суду предоставлялись неопровержимые доказательства участия силовых структур в похищениях людей, но все это игнорировалось

«Хотя было много случаев, когда следственным органам и даже суду предоставлялись неопровержимые доказательства участия силовых структур в похищениях людей, но все это игнорировалось. В качестве примера можно привести похищение и исчезновение Ясина Халидова, после задержания на пограничном пункте в Омске он был передан полицейским из ЧР. А Следком утверждает, что он вышел из дома и не вернулся», - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В мае 2023 года 19-летний сотрудник полиции из Чечни Ясин Халидов был задержан пограничниками на автомобильном пункте пропуска Исилькуль в Омской области при попытке перехода российско-казахстанской границы. Ранее он попытался уволиться со службы, чтобы не возвращаться в зону СВО. Правозащитники заявили, что Халидову в республике угрожает опасность. Сотрудники полиции Чечни не сообщили адвокатам о местонахождении Ясина Халидова, задержанного при попытке выехать в Казахстан. Адвокат Александр Немов подал жалобы в полицию, прокуратуру и управление ФСБ по Чечне в связи с исчезновением Халидова после задержания. В августе этого года Халидов был объявлен в розыск в рамках дела об убийстве, при этом о задержании на границе в объявлении о розыске не упоминается.

Правозащитник не припомнил примеров в судебной практике Чечни последних 10 лет, где по громким делам об исчезновениях людей (особенно с участием силовых структур) удавалось добиться обвинительных приговоров именно для организаторов. «В деле по убийству Кардашова, если я не ошибаюсь, там обвинили вообще посторонних людей и потом вроде оправдали, хотя на самом деле Кардашов был похищен сотрудниками полиции Чеченской республики", - указал он.

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