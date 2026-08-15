Гражданин Грузии освобожден из заключения в Южной Осетии

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Правоохранители Южной Осетии передали Грузии Гиорги Хараишвили, который в декабре прошлого года был задержан за пересечение границы и осужден.

Как писал "Кавказский узел", силовики в Южной Осетии регулярно задерживают жителей Грузии по обвинению в нарушении границы. 1 августа гражданка Грузии Ани Бадзагуа была задержана за пересечение границы и на следующий день выдворена силовиками обратно в Грузию.

Гражданин Грузии, осужденный за незаконное пересечение границы с Южной Осетией, освобожден и передан грузинской стороне, сообщает 14 августа государственное информационное агентство "Рес".

По данным КГБ Южной Осетии, 46-летний житель населенного пункта Клдисцкаро в Хашурском муниципалитете Гиорги Хараишвили был задержан 5 декабря 2025 года за пересечение границы. Следствие установило, что границу в районе населенного пункта Хуымта Знаурского района он пересек намеренно. Суд признал его виновным в совершении преступления по части 1 статьи 322 УК Южной Осетии (незаконное пересечение государственной границы) и приговорил к лишению свободы. В связи с истечением срока наказания он был освобожден и выдворен в Грузию.

Напомним, что в 2018 году министерство юстиции Грузии направило в Европейский суд по правам человека жалобу "Грузия против Российской Федерации", которая касается притеснений этнических грузин на территориях Абхазии и Южной Осетии, нарушений прав жителей приграничных сел и бордеризации. 9 апреля 2024 года ЕСПЧ постановил, что власти России нарушили права граждан Грузии, обустроив линию разграничения. Это решение ЕСПЧ имеет политическое значение, однако его практическое исполнение возможно лишь в отдаленной перспективе, указали грузинские аналитики.

Ограничения на переход линии разграничения с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, которые не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными, говорится в докладе международной правозащитной организации ("Кавказский узел" может сообщить название организации по запросу) "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии", опубликованном на "Кавказском узле".

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