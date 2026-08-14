Суд в Махачкале арестовал обвиняемых в гибели туристки

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Водитель катера, пассажирка которого погибла во время экскурсии по реке Сулак, нарушил скоростной режим и совершил опасные маневры. Число пострадавших в результате аварии выросло до девяти.

Как писал "Кавказский узел", катер с туристами затонул в Сулакском каньоне после столкновения со скалой. Одна пассажирка, 60-летняя туристка из Ижевска, погибла, еще восьми пассажирам потребовалась медицинская помощь. 13 августа стало известно, что задержаны водитель катера и организатор перевозок.

Советский районный суд Махачкалы отправил в СИЗО водителя экскурсионного судна, перевернувшегося на реке Сулак, а также организатора экскурсий для туристов. Водитель обвиняется в нарушении правил безопасности движения 1 , организатор экскурсий - в оказании небезопасных услуг 2 .

Согласно материалам дела, предприниматель из села Зубутли Казбековского района организовал платные экскурсии для туристов на маломерном судне "Касатка 710". В качестве водителя катера он нанял человека, который не имел ни удостоверения судоводителя, ни навыков управления судном.

Водитель, не имевший права управлять катером, во время экскурсии для пассажиров нарушил скоростной режим и совершил опасные маневры. В результате его действий судно столкнулось со скалистым берегом и перевернулось.

"В результате происшествия одна туристка погибла от утопления, еще девять пассажиров получили травмы", - сообщила сегодня пресс-служба Верховного суда Дагестана в своем Telegram-канале.

Суд заключил обоих обвиняемых под стражу на один месяц и 28 суток. Для организатора экскурсий этот срок истекает 9 октября, для водителя - 10 октября.

"Кавказский узел" также писал, что в мае 2025 года во время прогулки на катере в Сулакском каньоне погибла туристка из Ярославской области, еще четыре человека получили травмы. Организатор прогулки после этого был арестован.