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10:22, 4 мая 2025

Организатор прогулки на катере арестован в Дагестане по делу о гибели туристки

Сулакский каньон. Фото: Medzhidov. https://ru.wikipedia.org

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд отправил под стражу организатора прогулки на катере, во время которой в Сулакском каньоне погибла туристка из Ярославской области.

В связи с гибелью туристки возбуждены два уголовных дела

Суд в Махачкале арестовал собственника крестьянско-фермерского хозяйства «Сулак». Он, по данным следствия, организовал прогулку на катере по Сулакскому каньону, которая окончилась гибелью туристки, сообщает сегодня "Коммерсант" со ссылкой на Западное межрегиональное управление на транспорте СКР.

Предприниматель отправлен под стражу на месяц, говорится в публикации в телеграм-канале ведомства. "В ходе следствия установлено, что индивидуальный предприниматель организовал коммерческие услуги по перевозке водным транспортом и, будучи заведомо осведомленным об отсутствии у нанятого гражданина диплома судоводителя маломерного судна, используемого в коммерческих целях, а также соответствующих навыков судовождения, организовал водную прогулку", - сообщило управление СКР.

Опасно маневрируя, допустил столкновение маломерного судна со скалистым берегом

В результате этих действий 28 апреля водитель катера, "незаконно управляя маломерным судном с пассажирами на борту в русле реки Сулак вблизи села Зубугли Казбековского района", "нарушив скоростной режим и опасно маневрируя, допустил столкновение маломерного судна со скалистым берегом".

"Все оказались в воде, одна из находившихся на борту судна женщин скончалась от полученных телесных повреждений, остальные пассажиры с различными телесными повреждениями были доставлены в медицинское учреждение", - сообщило следствие.

Дело расследутеся по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшем смерть человека). Однако в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено отдельное уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). Водитель катера находится под домашним арестом, говорится в сообщении.

Часть 2 статьи 263 УК РФ предусматривает до пяти лет лишения свободы, часть 2 статьи 238 УК РФ – до шести лет лишения свободы.

Погибшая – туристка из Ярославской области, сообщила глава пресс-службы Минздрава Дагестана Зарина Агмадова. "Погибла жительница города Рыбинска Ярославской области", - привело 28 апреля ее слова ТАСС.

По данным МЧС, в результате инцидента еще четыре человека получили травмы. Всего на борту находились восемь человек, пишет агентство.

Сулакский каньон — одна из природных достопримечательностей Дагестана. Он расположен в Казбековском районе, к северу от Гимринского хребта, где берет свое начало река Сулак. Каньон является "визитной карточкой и туристическим флагманом" региона, сказано в справке на сайте районной администрации.

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Будут приняты меры, чтобы такие трагедии не повторялись

Глава Дагестана Сергей Меликов 28 апреля прокомментировал трагедию в Сулакском каньоне. "Семье будет оказана необходимая поддержка. Пострадавшим уже предоставляется медицинская помощь. На место происшествия сразу же выехали спасатели МЧС Дагестана, сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам и начальник пожарно-спасательного гарнизона. Ответственные органы разбираются во всех подробностях произошедшего. В ближайшее время будут установлены причины и приняты меры, чтобы такие трагедии не повторялись", - написал он.

По состоянию на 10.20 мск 4 мая, в своих дальнейших публикациях Меликов не упоминал о происшествии в каньоне.

"Кавказский узел" писал, что в Дагестане неоднократно происходили инциденты с туристами из-за несоблюдения правил безопасности. Так, в августе 2021 года на линии скоростного спуска на тросе в Хунзахском районе инструктор, пытаясь принять туриста, сорвался в пропасть и погиб. В туристической отрасли Дагестана техника безопасности находится на низком уровне, а экстремальные развлечения организовывают некомпетентные люди, заявили тогда пользователи соцсети.

В июне того же года в Сулакском каньоне две туристки упали в обрыв с неисправных качелей. Избежать серьезных травм девушкам удалось лишь потому, что перед обрывом был скальный выступ.

В июле 2022 года житель Оренбургской области, управляя машиной, в которой находились его супруга и двое детей, съехал с дороги к смотровой площадке у водопада "Тобот". Машина с людьми упала в каньон, так как водитель не заметил края дороги из-за отсутствия указательных знаков и ограждений.

Власти Дагестана ранее заявили о росте числа туристов в регионе, указав, что в 2021 году республику впервые посетили более одного миллиона туристов. В апреле 2022 года Сергей Меликов поручил главам муниципалитетов взять под личный контроль решение проблем с безопасностью, санитарным состоянием и инфраструктурой туристических объектов. На решение этих проблем власти решили выделить 60 миллионов рублей.

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Автор: "Кавказский узел"

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