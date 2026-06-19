20 азербайджанских семей получили ключи от квартир в Карабахе

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18 семей вынужденных переселенцев будут жить в Ханкенди, еще две семьи - в селе село Ашагы Оратаг Агдеринского района.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2025 года в поселок Кяркиджахан (армянское название - Киркиджан) бывшей столицы Нагорного Карабаха вернулась первая группа азербайджанских переселенцев - 30 семей. Кяркиджахан считается микрорайоном Ханкенди (армянское название - Степанакерт), рассказал в сентябре 2023 года "Кавказскому узлу" глава азербайджанского Центра Каспийских военных исследований Джасур Сумеринли. "Отсюда город виден как на ладони", - пояснил он.

Азербайджанцы из населенных пунктов Карабаха вынужденно покинули свои дома после начала первой карабахской войны. Возвращение переселенцев началось после того, как Азербайджан взял под контроль эти территории. 10 ноября 2023 года власти Азербайджана заявили, что до 2026 года планируют переселить 140 тысяч человек на территории Карабаха.

В город Ханкенди сегодня отправилась очередная группа жителей - в город переселены 18 семей (68 человек). Это семьи, временно проживавшие в различных местах республики, преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях, пишет Report.

Переселенцам вручены ключи от квартир, говорится в сообщении.

Также в село Ашагы Оратаг Агдеринского района прибыли 2 семьи в составе 12 человек, они также получили жилье, сообщает APA.

Азербайджанцы вынужденно покинули свои дома в Карабахе после начала первой карабахской войны. Возвращение азербайджанских переселенцев началось после того, как Азербайджан взял под контроль эти территории. К 11 марта 2026 года в 41 населённый пункт в бывшей зоне карабахского конфликта была возвращена 7541 семья (30 261 человек).

Заселение Карабаха отстает от заявленных темпов, указал аналитик Тогрул Джуварлы. Сейчас в 45 населенных пунктов уже вернулись примерно 35 тысяч человек. С учетом строителей, прикомандированных работников других сфер, а также сотрудников правоохранительных органов, на указанных территориях уже проживает порядка 80–85 тысяч человек. Но государство в рамках первого этапа программы "Великое возвращение" объявило целью возвращение к концу 2026 года порядка 120 тысяч человек, напомнил он.

«Эта цель, с точки зрения возвращения вынужденных переселенцев, очевидно не будет достигнута. До конца года в регион вернутся, даже с учётом ускорения темпов возвращения, еще порядка 30 тысяч человек", - сказал он корресонденту "Кавказского узла"

напомним, что 16 мая в село Ашагы Оратаг переселились две семьи, ранее 14 апреля - девять семей, до этого этап переселения прошел в феврале. Всех переселенцев проинструктировали по вопросам минной безопасности и раздали соответствующие информационные буклеты.

Жители Азербайджана, вернувшиеся в Карабах, рассказали "Кавказскому узлу", что обустраивают быт и находят работу. Несмотря на сохраняющиеся проблемы с занятостью и инфраструктурой, переселенцы отмечают улучшение условий жизни. Ранее они жаловались на сложности возвращения в Карабах. В частности, они отметили, что в Физули не хватает рабочих мест. Люди ищут возможности вернуться в родные места, но на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, пока не урегулированы вопросы собственности, отметили переселенцы.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, а к сентябрю 2024 года в регионе осталось только 14 армян. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".