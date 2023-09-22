Бакинские аналитики оценили итоги боев в Карабахе

22 сентября 2023, 07:07

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Азербайджанские военные за время боевых действий в Карабахе взяли под контроль ключевые дороги и заняли ряд населенных пунктов, а также заблокировали Агдере (Мартакерт), указали аналитики Джасур Сумеринли и Шахин Гаджиев.

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан 19 сентября начал масштабные боевые действия в Нагорном Карабахе. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении Армии обороны Нагорного Карабаха. После этого Ильхам Алиев объявил, что Азербайджан за сутки достиг всех целей контртеррористической операции в Карабахе и восстановил свой суверенитет.

Одним из условий прекращения боевых действий Баку назвал встречу представителей армянского населения Карабаха с властями Азербайджана. Встреча состоялась 21 сентября в Евлахе. Какие встречи аналогичного формата проводились до этого и что было на них предметом обсуждения, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Встречи армян Карабаха с представителями Азербайджана".

Азербайджанская армия в ходе боев 19-20 сентября не только заняла значительные территории в различных частях Карабаха, но и взяла под контроль практические все главные транспортные артерии, соединяющие районы региона между собой и городом Ханкенди 1 , сказал корреспонденту «Кавказского узла» глава азербайджанского Центра Каспийских военных исследований Джасур Сумеринли.

При этом, по его словам, местами азербайджанские военные физические контролируют ключевые дороги, а местами держат их под визуальным и огневым контролем. В частности, как отметил Сумеринли, азербайджанская армия добилась существенного продвижения на Агдеринском 2 направлении.

"Это та часть Карабаха, где Азербайджан имел наименьшие военные успехи в 2020 году. Речь идет о бывшем Агдеринском районе, который в 1992 году был упразднен и поделен между Кельбаджарским и Тертерским районами. Во время войны 2020 год азербайджанская армия здесь освободила только село Талыш 3 и поселок Суговушан 4 , а также занял ряд высот. В ходе нынешней операции азербайджанская армия стала наступать с двух сторон. Со стороны Кельбаджара 5 азербайджанские военные двигались на восток. Они вышли к Сарсангскому водохранилищу, заняв территории к западу от него и частично к югу и северу от этого гидрообъекта. Другая часть азербайджанской армии двигалась с востока на запад и заняла здесь ряд сел, включая Джанятаг 6 и Гюльятаг. Здесь она фактически отрезала город Агдере от транспортного сообщения с Ханкенди и Ходжалинским районом 7 и соответственно с остальными частями Карабаха", - рассказал Сумеринли.

Он отметил, что его данные основываются на анализе информации из армянских и азербайджанских источников в Интернете, включая СМИ, с видео и фотокадрами, выложенными в сети азербайджанскими военными.

Аналитик считает достоверными сообщения о подрыве моста в направлении Агдере, который еще более усиливает изоляцию этого города. При этом, по данным аналитика, на Агдеринском направлении местные жители покинули свои села еще до прихода азербайджанских военных. "Многие успели покинуть Агдере еще до взрыва моста. Сейчас город полностью заблокирован, и все подступы к нему контролируют азербайджанские подразделения. Однако в сам город они не вошли", - сказал Сумеринли.

По его словам, на востоке Карабаха, в Ходжалинском районе, население ушло из 5-6 сел, которые располагались вдоль административной границы с Агдамским районом и в направлении Ходжавендского 8 района, однако дорога между Аскераном и Ханкенди находится пока под полным контролем карабахских армян.

Относительно меньшее продвижение азербайджанской армии на юго-восточном Ходжавендском направлении эксперт объяснил следующим образом. "Тут надо иметь в виду, что еще во время войны 2020 года азербайджанская армия уже приблизилась вплотную к городу Ходжавенд и расположилась примерно в 2-3 километрах к югу от него. Думаю, что здесь активных боевых действий не было также из-за того, что в Ходжавенде прямо в городе располагаются войсковые части и укрепленные военные позиции и ведение наступательных действий могло бы привести к большому числу жертв среди гражданского населения. Поэтому азербайджанская армия воздержалась от активных боевых действий. Однако здесь под визуальный и огневой контроль азербайджанской армии взята дорога, ведущая от Ходжавенда до Ханкенди. Кроме того, на этом направлении азербайджанская армия подошла к одному из крупных населенных пунктов нагорной части Карабаха - к поселку Чартар", - сказал Сумеринли.

По его словам, в другой части Ходжавендского района к западу от Ходжавенда азербайджанские военные вплотную приблизились также к крупному поселку Красный Базар 9 , а также полностью заняли село Тагавард. Занятие новых позиций позволило взять под контроль дорогу в направлении Ханкенди и отрезать от нее Красный базар и окрестные села.

Сумеринли указал также существенное продвижение азербайджанских военных в Шушинском районе. По его словам, азербайджанские подразделения заняли ряд сел, включая Халфали и Гайбалы западнее и северо-западнее города Шуша. До конфликта там жили азербайджанцы, после их изгнания села фактически опустели, отметил эксперт.

Также азербайджанские военные подошли к селам юго-западнее Шуши - Беюк Галадереси (Мец Шен), Кичик Галадереси (Хин Шен), Туршсу (Лисагор), где проживает армянское население. При этом азербайджанские военные не вошли в села, а встали на подступах к ним.

Взятие сел Халфали и Гайбалы позволило азербайджанским военным также пойти дальше и выйти к подступам к Ханкенди с западной стороны города, отметил он. "Есть видеокадры, и их геолокация подтверждает, что азербайджанские солдаты стоят у села Кяркиджахан 10 , который сейчас уже считается микрорайоном Ханкенди. Отсюда город виден как на ладони. Кроме того, азербайджанские военные спустились к Ханкенди со стороны города Шуша и встали на южных оконечностях Ханкенди. По некоторым данным, подразделения азербайджанской армии, взяв в кольцо села Шушикенд и Мухтаркенд 11 , вышли к Ханкенди с юго-восточной окраины города", - сказал Сумеринли.

На его взгляд, на данном этапе главной задачей азербайджанской армии было взять под контроль транспортные коммуникации, чтобы поделить регион на несколько частей, лишенных связи между собой.

"Это позволяет раздробить войско противника, что облегчает задачу его нейтрализации. Карабахские сепаратисты хотя и приняли условие о разоружении, но некоторые командиры отказываются подчиняться этому решению. В таком случае возникает необходимость их блокирования с целью окончательного лишения ресурсов и возможностей оказывать военное сопротивление", - отметил Сумеринли.

По мнению аналитика, Баку будет добиваться от миротворцев, чтобы они убедили армянские формирования сложить оружие и разоружиться полностью, подобно тому, как в ноябре 2020 года Россия обеспечила вывод армянских военных из Агдамского, Кельбаджарского и Лачинского районов. "Против тех, кто станет отказываться разоружаться и прибегать к военному сопротивлению, будут приняты адекватные меры", - предположил Сумеринли.

Редактор и военный аналитик информагентства Turan Шахин Гаджиев отметил, что из-за отсутствия официальной информации о продвижении азербайджанской армии можно судить только на основе анализа сведений из армянских СМИ и материалов из Интернета, в частности видеокадров выложенных азербайджанскими солдатами с занятых сел.

"Вся официальная информация Минобороны только о том, что ВС Азербайджана заняли 90 армянских позиций в Карабахе. В каких направлениях достигнуто продвижение, не сообщается. Однако армянская сторона сообщает об эвакуации тысяч жителей из десятков сел и ряда городов. В интернете появились видеокадры, снятые азербайджанскими солдатами, которые свидетельствуют, что одно из направлений атаки было со стороны Кельбаджара к востоку в направлении Агдере. Так, заняты села Имарат-Гервенд, Зардахач, Гызгала 12 и Хасанриз 13 . Одновременно было осуществлено наступление со стороны Тертера и взята крупная военная база близ села Тапакенд 14 ", - сказал Шахин Гаджиев корреспонденту «Кавказского узла».

Кроме того, по его словам, занято золотоносное месторождение Дамирли (Кашен) и село Джанятаг. По некоторым данным, райцентр Агдере отрезан от остальной части Карабаха из-за выхода азербайджанских военных к главной дороге от севера на юг региона, отметил он.

"С другой стороны, продвижение азербайджанской армии на севере Карабаха навстречу друг другу с востока (Кельбаджар) и запада (Тертер) позволяет вновь открыть стратегическую дорогу между Тертером и Кельбаджаром вдоль Сарсангского водохранилища", - сказал эксперт.

На южном участке в Ходжавендском районе под контроль ВС Азербайджана перешел крупный поселок Красный Базар, село Тагавард и ряд других населенных пунктов, что означает переход под контроль еще одной дороги на Шушу со стороны Физули, продолжил Гаджиев.

На восточном направлении продвижение выразилось в контроле на рядом сел Ходжалинского района. Это означает, что ВС Азербайджана находятся в непосредственной близости от города Ходжалы севернее Ханкенди, считает Гаджиев. "Имело место также и продвижение от города Шуша в сторону Ханкенди. На этом направлении заняты посты на подступах к поселку Кяркиджахан, который является пригородом Ханкенди", - отметил эксперт.

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