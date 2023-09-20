Алиев заявил о достижении всех целей операции в Карабахе

20 сентября 2023, 19:54

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Азербайджан за сутки достиг всех целей контртеррористической операции в Карабахе и восстановил свой суверенитет, заявил президент страны Ильхам Алиев.

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан 19 сентября объявил о контртеррористической операции в Нагорном Карабахе,и призвал жителей Нагорного Карабаха эвакуироваться. Степанакерт призвал Баку к переговорам, в ответ администрация президента Азербайджана предложила карабахским военным сложить оружие, а местным властям самораспуститься. Сегодня обстрелы Степанакерта продолжились, жители провели ночь в бомбоубежищах. Минобороны России отчиталось об эвакуации более 2200 жителей Нагорного Карабаха. Власти непризнанной республики сообщили, что достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении Армии обороны Нагорного Карабаха и анонсировали встречу в Евлахе, на которой будут дальнейшие действия.

Азербайджан всего за день решил задачи операции в Карабахе и восстановил свой суверенитет, заявил сегодня президент "Азербайджана Ильха Алиев в обращении к нации, сообщило сегодня ТАСС.

По его словам, Азербайджан пошел бы до конца", если бы незаконные вооруженные формирования не сложили оружие, сообщило сегодня РИА "Новости" .

Он пояснил, что с окончания второй Карабахской войны более 300 граждан Азербайджана стали жертвами взрывов мин, которые мины были незаконно завезены из Армении в Карабахский регион Азербайджана и установлены в различных местах.

"Некоторое время назад обнаруженные Вооруженными силами Азербайджана мины были продемонстрированы представителям российского миротворческого контингента и Российско-турецкого мониторингового центра, от которых было потребовано принять серьезные меры. Эти мины были произведены в Армении в 2021 году. Это еще раз показывает, что эти мины были целенаправленно завезены после Второй Карабахской войны для совершения терактов против Азербайджана", - привело его слова Report.

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