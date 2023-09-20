Степанакерт объявил о прекращении вооруженного сопротивления

20 сентября 2023, 12:00

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Достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении Армии обороны Нагорного Карабаха, заявили власти непризнанной республики.

Как писал "Кавказский узел", сегодня продолжились обстрелы Степанакерта, жители провели ночь в бомбоубежищах. Утром при обстреле азербайджанских военных получил ранение водитель скорой помощи, сообщил карабахский омбудсмен. Ранее сегодня он заявил, что число погибших мирных жителей достигло семи, а число раненых выросло до 35. Из зоны боевых действий эвакуированы более 2000 жителей Нагорного Карабаха, в том числе более тысячи детей, отчиталось Минобороны России.

Азербайджан 19 сентября объявил о контртеррористической операции в Нагорном Карабахе, отметив, что атака ведется на военные объекты, и призвал жителей Нагорного Карабаха эвакуироваться. Степанакерт призвал Баку к переговорам, в ответ администрация президента Азербайджана предложила карабахским военным сложить оружие, а местным властям самораспуститься. Азербайджанские военные сегодня уничтожили воинскую часть в Тяпякянде (армянское название – Тонашен) на севере Карабаха, заявило Минобороны Азербайджана.

При посредничестве командования российских миротворцев достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий с 13.00 (12.00 мск) 20 сентября, заявил аппарат президента Нагорного Карабаха.

"Достигнуто соглашение о выводе оставшихся подразделений и военнослужащих Вооруженных сил Республики Армения из зоны развертывания российского миротворческого контингента и расформировании и полное разоружение вооруженных формирований «aрмии обороны Нагорного Карабаха» и вывода тяжелой техники и вооружений с территории Нагорного Карабаха с целью их скорейшей утилизации", - цитирует заявление аппарата президента News.am.

Вопросы реинтеграции, обеспечения прав и безопасности жителей Нагорного Карабаха в рамках Конституции Азербайджана, согласно достигнутой договоренности, будут обсуждаться на встрече представителей "местного армянского населения и представителями центральных властей Азербайджанской Республики", которая состоится в городе Евлах 21 сентября, и в ходе последующих встреч, говорится в заявлении.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре призвал президента Азербайджана Ильхама Алиева остановить боевые действия в Карабахе. Бои будут прекращены, когда карабахские военные сложат оружие, ответил Алиев.

Призыв остановить боевые действия в Нагорном Карабахе и обеспечить поставки гуманитарной помощи жителям региона озвучил также генсек ООН Антониу Гутерриш.

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