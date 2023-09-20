Азербайджан отчитался об уничтожении воинской части в Карабахе

20 сентября 2023, 10:32

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Азербайджанские военные уничтожили воинскую часть на севере Карабаха, заявило Минобороны, при этом военное ведомство в Баку опровергло сведения об обстреле Мартакерта.

Как писал "Кавказский узел", обстрелы Степанакерта сегодня продолжились, жители провели ночь в бомбоубежищах, передал корреспондент "Кавказского узла". Азербайджанская сторона обстреливает также город Мартакерт, сообщили источники.

Сегодня утром при обстреле азербайджанских военных получил ранение водитель скорой помощи, сообщил карабахский омбудсмен. Ранее сегодня он заявил, что число погибших мирных жителей достигло семи, а число раненых выросло до 35. Вдоль линии соприкосновения продолжаются бои, заявило сегодня Минобороны Нагорного Карабаха.

Сегодня утром азербайджанские военные уничтожили воинскую часть в Тяпякянде (армянское название – Тонашен. – Прим. "Кавказского узла") на севере Карабаха, сообщил на брифинге начальник пресс-службы Минобороны Азербайджана Анар Эйвазов.

По его словам, в целом «антитеррористические мероприятия локального характера в Карабахе успешно продолжаются». В качестве трофеев подразделениями азербайджанской армии захвачены шесть военных автомобилей «Урал» с боекомплектами к минометам и четыре миномета, заявил Анар Эйвазов, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

"Мы призываем [мирных] армянских жителей, проживающих в регионе, не приближаться к подразделениям армянских вооруженных сил и не поддерживать их. Эти призывы наши военнослужащие доносят до местного населения и вооруженных сил различными способами в печатных листовках", - сказал Эйвазов.

Информация в армянских аккаунтах соцсетей об обстреле азербайджанскими военными колонны мирных жителей, движущихся в сопровождении российских миротворцев через Лачин, не соответствует действительности, заявило Минобороны Азербайджана.

В другом сообщении ведомство опровергло сведения об обстреле города Агдере (азербайджанское название Мартакерта), передал корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, Азербайджан 19 сентября объявил о контртеррористической операции в Нагорном Карабахе и призвал жителей Нагорного Карабаха эвакуироваться. Степанакерт призвал Баку к переговорам, в ответ администрация президента Азербайджана предложила карабахским военным сложить оружие, а местным властям самораспуститься.

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