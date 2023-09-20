Водитель скорой помощи ранен в зоне карабахского конфликта

20 сентября 2023, 07:08

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При обстреле азербайджанских военных получил ранение водитель скорой помощи, сообщил омбудсмен Нагорного Карабаха. Бои вдоль линии соприкосновения продолжаются, заявило карабахское Минобороны.

Как писал "Кавказский узел", омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян сегодня сообщил, что число погибших мирных жителей достигло семи. Это три женщины, двое детей и двое мужчин. Число раненых мирных жителей, по его словам, выросло до 35. Это 13 детей, 15 женщин и семеро мужчин.

Азербайджан 19 сентября объявил о контртеррористической операции в Нагорном Карабахе, отметив, что атака ведется на военные объекты, и призвал жителей Нагорного Карабаха эвакуироваться. Степанакерт призвали Баку к переговорам, в ответ администрация президента Азербайджана предложила карабахским военным сложить оружие, а местным властям самораспуститься.

Азербайджанские военные около 5.00 (4.00 мск) обстреляли машину скорой помощи, которая направлялась в Мартакертский район для перевозки тел "жертв азербайджанского нападения", сообщил омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян. "Водитель получил ранения, и у него нет возможности эвакуировать тела", - приводит его слова News.am.

По данным Минобороны Нагорного Карабаха, сегодня утром бои вдоль линии соприкосновения продолжаются "с различной интенсивностью", и подразделения вооруженных сил Азербайджана "с применением различного типа вооружения продолжают позиционное продвижение", пишет издание.

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