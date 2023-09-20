20 сентября 2023, 04:25

Число погибших мирных жителей в Нагорном Карабахе возросло

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Число жертв обстрелов Нагорного Карабаха среди гражданского населения достигло семи человек, раненых среди мирных жителей 35, сообщил омбудсмен Гегам Степанян.

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан 19 сентября заявил о проведении контртеррористической операции в Нагорном Карабахе, отметив, что атака ведется на военные объекты, и призвав жителей Нагорного Карабаха эвакуироваться. Омбудсмен Нагорного Карабаха сообщил о гибели двух мирных жителей, еще 23 ранены, в том числе не менее восьми детей. Власти Нагорного Карабаха призвали Баку к переговорам, на что администрация президента Азербайджана предложила незаконным вооруженным формированиям сложить оружие, а карабахским властям самораспуститься.

Омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян сегодня, 20 сентября озвучил в соцсети X новые данные о числе погибших среди мирного населения, пишет news.am.

По данным народного защитника, число жертв среди мирного населения достигло семи. Это три женщины, двое детей и двое мужчин. Число раненых мирных жителей также выросло до 35. Это 13 детей, 15 женщин и семеро мужчин, информирует "Коммерсант".

Блогер Давид Симонян, живущий в Степанакерте, рассказал о ситуации в городе во время обстрела. "Ракеты над головами свистят, люди укрылись в подвалах. Паники нет, война не впервой, но бомбежки надо прекратить", - написал он в своем блоге "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле".

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Примечание:

"Столкновения активистов с полицией произошли у здания правительства Армении", "Миротворцы отчитались об эвакуации жителей Нагорного Карабаха", "Минобороны Азербайджана заявило о контроле над десятками позиций в Карабахе".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

20 сентября 2023, 03:43

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