Обстрелы городов Нагорного Карабаха продолжились с утра

20 сентября 2023, 09:48

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Жители Степанакерта провели ночь в бомбоубежищах, под обстрел попали и другие населенные пункты непризнанной республики.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром при обстреле азербайджанских военных получил ранение водитель скорой помощи, сообщил карабахский омбудсмен. Ранее сегодня он заявил, что число погибших мирных жителей достигло семи, а число раненых выросло до 35. Вдоль линии соприкосновения продолжаются бои, заявило сегодня Минобороны Нагорного Карабаха.

Обстрелы Степанакерта продолжаются, люди находятся в убежищах. Электричество в городе отключено, интернет-связь появляется изредка на несколько секунд, сотовая связь также отсутствует. Горожане не имеют связи с жителями других районов Нагорного Карабаха, передал в 09.15 мск корреспондент "Кавказского узла".

Азербайджанская сторона обстреливает город Мартакерт, сообщил сегодня телеграм-канал Re:public of Artsakh. "По некоторым поступающим данным, жители передумали эвакуироваться, находятся в бомбоубежищах", - говорится в публикации.

Азербайджан 19 сентября объявил о контртеррористической операции в Нагорном Карабахе, отметив, что атака ведется на военные объекты, и призвал жителей Нагорного Карабаха эвакуироваться. Степанакерт призвал Баку к переговорам, в ответ администрация президента Азербайджана предложила карабахским военным сложить оружие, а местным властям самораспуститься.

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