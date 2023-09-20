Блинкен призвал Алиева прекратить бои в Карабахе

20 сентября 2023, 08:29

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Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал президента Азербайджана остановить боевые действия в Карабахе. Бои будут прекращены, когда карабахские военные сложат оружие, заявил в ответ Ильхам Алиев.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром при обстреле азербайджанских военных получил ранение водитель скорой помощи, сообщил омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян. Ранее сегодня он заявил, что число погибших мирных жителей достигло семи, а число раненых выросло до 35. Вдоль линии соприкосновения продолжаются бои, заявило сегодня Минобороны Нагорного Карабаха.

Азербайджан 19 сентября объявил о контртеррористической операции в Нагорном Карабахе, отметив, что атака ведется на военные объекты, и призвал жителей Нагорного Карабаха эвакуироваться. Степанакерт призвал Баку к переговорам, в ответ администрация президента Азербайджана предложила карабахским военным сложить оружие, а местным властям самораспуститься.

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и призвал «немедленно прекратить военные действия» и любую эскалацию в регионе, сообщила пресс-служба Госдепартамента США.

"Госсекретарь подчеркнул, что военного решения не существует, и что стороны должны возобновить диалог для разрешения остающихся разногласий между Баку и этническими армянами в Нагорном Карабахе", - приводит сегодня сообщение Госдепа "Коммерсант".

Как отмечается в сообщении, Ильхам Алиев выразил готовность прекратить боевые действия и провести встречу с представителями Нагорного Карабаха, пишет издание.

Инициатором телефонного разговора был Энтони Блинкен, сообщает сегодня азербайджанское агентство АПА. "Было доведено до сведения [госсекретаря США], что для обсуждения вопросов реинтеграции администрацией президента Азербайджана несколько раз приглашались к диалогу представители армянского населения, проживающего в Карабахском регионе нашей страны, но они отказывались от этого. Тем не менее, в ходе локальных антитеррористических мероприятий они еще раз были приглашены к диалогу. Глава государства сказал, что антитеррористические меры будут приостановлены, если они сложат оружие и будут разоружены", - говорится в публикации.

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