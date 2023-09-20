Генсек ООН потребовал остановить боевые действия в Карабахе

20 сентября 2023, 09:20

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Боевые действия в Нагорном Карабахе должны быть немедленно остановлены, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш и призвал стороны обеспечить поставки гуманитарной помощи жителям региона.

Как писал "Кавказский узел", госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре призвал президента Азербайджана Ильхама Алиева остановить боевые действия в Карабахе. Бои будут прекращены, когда карабахские военные сложат оружие, ответил Алиев.

Азербайджан 19 сентября объявил о контртеррористической операции в Нагорном Карабахе и призвал жителей Нагорного Карабаха эвакуироваться. Степанакерт призвал Баку к переговорам, в ответ администрация президента Азербайджана предложила карабахским военным сложить оружие, а местным властям самораспуститься.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе, сообщил офис генсека ООН.

"Генеральный секретарь крайне обеспокоен применением военной силы в регионе, а также сообщениями о жертвах, в том числе среди гражданского населения. Генеральный секретарь в резкой форме призывает к немедленному прекращению боев, к деэскалации и более строгому соблюдению режима прекращения огня от 2020 года", - цитирует сегодня заявление ведомства ТАСС.

В заявлении отмечается, что Гутерриш "озабочен гуманитарной ситуацией" в Карабахе и призывает стороны предпринять необходимые шаги для облегчения поставок гуманитарной помощи нуждающимся, пишет агентство.

Напомним, сегодня утром при обстреле азербайджанских военных получил ранение водитель скорой помощи, сообщил карабахский омбудсмен. Ранее сегодня он заявил, что число погибших мирных жителей достигло семи, а число раненых выросло до 35. Вдоль линии соприкосновения продолжаются бои, заявило сегодня Минобороны Нагорного Карабаха.

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