Перспективы переселенцев в Карабах заинтересовали пользователей соцсети
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Власти строят дома, дороги, школы, но вопрос занятости в азербайджанских селах в Карабахе, куда возвращаются переселенцы, заинтересовал пользователей соцсети. Наделы у новых домов небольшие, для развития частных хозяйств и самих населенных пунктов необходима земельная реформа, указали аналитики.
Как писал "Кавказский узел", 6 июля в село Шюкюрбейли Джебраильского района вернулись 223 члена азербайджанских семей (всего 46 семей), покинувших Джебраильский район во время карабахского конфликта. До этого, 20 июня, в село Шюкюрбейли (Шукюрбейли) вернулись еще 20 семей (89 человек) бывших вынужденных переселенцев.
Джебраильский район перешел под контроль Азербайджана по итогам 44-дневной карабахской войны 2020 года. Заявление о том, что азербайджанские военные заняли город Джебраил (армянское название - Джракан), президент Ильхам Алиев сделал 4 октября 2020 года.
Публикация на странице "Кавказского узла" в Facebook* о возвращении 46 семей в Джебраильский район набрала к 01.18 мск 529 комментариев. Пользователи обсуждали как вопросы восстановления территории, так и спорили о принадлежности Карабаха и праве проживать на этих землях. Особое внимание было уделено перспективам развития региона.
Возвращение жителей в Джебраильский район вызвало позитивные оценки комментаторов из Азербайджана
Часть пользователей рассматривает возвращение семей как продолжение процесса восстановления населенных пунктов.
«Возвращение еще 46 семей в село Шукурбайли свидетельствует о последовательном продолжении программы "Великое возвращение". Возвращение жизни на родные земли является одним из важнейших показателей восстановления, строительства и устойчивого развития», - считает Сабухи Пашаев.
«Жители Джебраила обустроятся и будут жить счастливо на родных землях!» - написала Дилара Кулиева.
Надеемся, что и вся инфраструктура там есть: магазины, рынки, школы, детсады, газ, электричество, дороги.
Комментаторы обсуждают, насколько населенные пункты готовы к приему жителей. При этом они выражают надежду, что все необходимое для жизни в этих местах есть.
«Это отлично!! Надеемся, что и вся инфраструктура там есть: магазины, рынки, школы, детсады, газ, электричество, дороги. Ведь зима - не за горами!» - отметила Иназ Бакилы.
«Развитая инфраструктура и безопасная среда обитания ускоряют возрождение Карабаха», - считает Сабухи Пашаев.
«Вот какая хорошая новость. Жители возвращаются на свои земли, в свои дома. Это замечательно», - считает Leyla Turan.
«Азербайджанское государство уже шестой год восстанавливает территории. Люди постепенно возвращаются на свои земли и обустраиваются там», - отметил Elxan Zergerli.
«Это хорошо, когда все жители Карабаха вернулись на свои дома», - добавил Namiq Babayev.
Комментаторы размышляют о дальнейшем развитии района.
«Следует создавать микро- и макростадионы для молодого поколения Карабаха», - считает Raiis Gassanly.
«Работать и учиться», - написал Farhad Mamedov, отвечая на вопрос о том, чем будут заниматься жители.
«Я желаю этим людям добра и счастья на их земле, наконец-то они вернулись на родину», - написала Ольга Кемпф.
«Терпение, все будет хорошо», - считает Расим Махмудов.
История и принадлежность земель вызвали спор
Пользователи с армянскими фамилиями указали на необходимость возвращения армянского населения в Карабах
«Правосудие будет обеспечено, когда армяне смогут безопасно и с достоинством вернуться», - написала, в частности Ruzan Azgaldyan.
«Джебраильский район не входил в тогдашний НКАО», - возразил Elxan Zergerli, отметив, что Нагорный Карабах взял его под контроль в 1993 году.
Земельная реформа может стать новым этапом восстановления Карабаха
Несмотря на масштабные программы восстановления и налоговые льготы, возвращение населения в Карабах и Восточный Зангезур сталкивается с ключевой проблемой — отсутствием устойчивой экономической модели для жителей региона. Аналитики считают, что без доступа к земле в частной собственности и возможности самостоятельно вести хозяйство люди рискуют оставаться лишь наёмными работниками в крупных агропроектах, что снижает стимулы для долгосрочного возвращения.
Для стимулирования развития аграрного сектора на возвращенных под контроль Азербайджана территориях в Карабахе, важным условием является предоставление сельскохозяйственных территорий возвращающемуся в регион населению в частную собственность, считает член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции (АНОКЕИ), аналитик Тогрул Джуварлы.
«Азербайджан одним из первых на постсоветском пространстве кардинально провел земельную реформу, раздав селянам участки в частную собственность. Пахотные и пастбищные территории бывших колхозов и совхозов распределялись поровну среди всех жителей данного села. В зависимости от общей территории населенного пункта на каждого жителя села приходилось порядка от 0,1 до 1,2 гектаров земли. В среднем в ходе аграрной реформы каждая сельская семья получила в частную собственность порядка 1-1,5 га", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".
К каждому дому в отстроенных селах прилагается только 12 соток приусадебного участка. Это очень мало.
На территориях, которые находились в тот момент под контролем властей Нагорного Карабаха земельная реформа не была проведена, так как на них не было доступа.
"Сейчас, наконец, созданы условия для проведения земельной реформы. Но правительство пока не торопится. Сейчас к каждому дому в отстроенных селах прилагается только 12 соток приусадебного участка. Это очень мало. Кто-то там создает фруктовый сад, кто-то огород, кто-то создает небольшое животноводческое и птицеводческое хозяйство. В ряде мест территории вокруг сел отдают в пользование селянам. Но, в основном, на этих территориях создаются крупные аграрные хозяйства, а местным жителям предлагают работать на них в качестве рабочих. Когда земля в частной собственности, крестьянин более мотивирован, поскольку весь доход остается ему. Когда же он работает как наемный работник, эффективность его труда, конечно, существенно ниже», - подчеркнул Джуварлы.
Имеющиеся льготы для переселенцев не отменяют необходимость раздачи земельных паев
Эксперт аналитической службы Turan Тапдыг Фархадоглу рассказалл корреспонденту "Кавказского узла", что государство предоставляет возвращающемся населению пакет налоговых льгот и субсидий.
Так, до 1 января 2033 года бывшие вынужденные переселенцы и другие лица работающие в Карабахском и Восточнозангезурском экономическом районах освобождаются от подоходного налога.
Государство также оплачивает взносы указанной категорий граждан на обязательное государственное социальное страхование (Пенсионный Фонд), бесплатно обеспечивает домом и квартирой, а в селах приусадебным участком. За вынужденными переселенцами, получившими бесплатное жилье в течение трех лет сохраняются социальные льготы, в частности оплата государством обучения в вузах, подчеркнул Фархадоглу.
Все предприятия создаваемые на освобожденных территориях до 1 января 2033 года освобождены от налогов, в том числе на прибыль, на имущество, налог за пользование и аренду земли, упрощенный налог (его платит малый и микробизнес). Кроме того, промышленные и аграрные предприятия полностью освобождаются от НДС и таможенных пошлин при импорте оборудования, технологических установок и сырья для производства.
Наряду с этим, продолжил эксперт, государство предоставляет гарантии на 90% от суммы бизнес-кредитов в размере до 5 млн манатов (около 3 миллионов долларов США) и субсидирует 10 процентных пунктов от годовой ставки кредита в течение 36 месяцев.
Аналитик считает, что указанные меры хотя и являются «солидным подспорьем» для граждан, заново налаживающих жизнь, но их эффективность была бы гораздо выше, если гражданам предоставили бы земельные участки в частную собственность.
На его взгляд, прежде всего нужно обеспечить раздачу земельных паев в частную собственность, как это было в других регионах.
«Люди должны сперва получить свои наделы. Они уже потом будут сами решать, что делать с участками. Возможно, несколько семей будут объединяться и создавать более крупные хозяйства для эффективного производства. Людям будет легче вместе решать вопросы производства, сбыта, покупки удобрений, сельхозтехники. Некоторые, возможно, не захотят заниматься земледелием и продадут участки своим односельчанам или другим лицам. В любом случае, пригодные для агарного производства земли окажутся в хозяйственном обороте», - сказал Фархадоглу.
В ноябре 2023 года власти Азербайджана объявили о планах вернуть до конца 2026 года в бывшую зону карабахского конфликта 34,5 тысячи семей (140 тысяч человек). Темпы переселения сдерживаются минной опасностью, нехваткой рабочих мест и нерешёнными вопросами землепользования.
19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Карабаха, а к сентябрю 2024 года в регионе осталось только 14 армян. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".
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источник: корреспондент "Кавказского узла"