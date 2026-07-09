Перспективы переселенцев в Карабах заинтересовали пользователей соцсети

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Власти строят дома, дороги, школы, но вопрос занятости в азербайджанских селах в Карабахе, куда возвращаются переселенцы, заинтересовал пользователей соцсети. Наделы у новых домов небольшие, для развития частных хозяйств и самих населенных пунктов необходима земельная реформа, указали аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 6 июля в село Шюкюрбейли Джебраильского района вернулись 223 члена азербайджанских семей (всего 46 семей), покинувших Джебраильский район во время карабахского конфликта. До этого, 20 июня, в село Шюкюрбейли (Шукюрбейли) вернулись еще 20 семей (89 человек) бывших вынужденных переселенцев.

Джебраильский район перешел под контроль Азербайджана по итогам 44-дневной карабахской войны 2020 года. Заявление о том, что азербайджанские военные заняли город Джебраил (армянское название - Джракан), президент Ильхам Алиев сделал 4 октября 2020 года.

Публикация на странице "Кавказского узла" в Facebook* о возвращении 46 семей в Джебраильский район набрала к 01.18 мск 529 комментариев. Пользователи обсуждали как вопросы восстановления территории, так и спорили о принадлежности Карабаха и праве проживать на этих землях. Особое внимание было уделено перспективам развития региона.

Возвращение жителей в Джебраильский район вызвало позитивные оценки комментаторов из Азербайджана

Часть пользователей рассматривает возвращение семей как продолжение процесса восстановления населенных пунктов.

«Возвращение еще 46 семей в село Шукурбайли свидетельствует о последовательном продолжении программы "Великое возвращение". Возвращение жизни на родные земли является одним из важнейших показателей восстановления, строительства и устойчивого развития», - считает Сабухи Пашаев.

«Жители Джебраила обустроятся и будут жить счастливо на родных землях!» - написала Дилара Кулиева.

Надеемся, что и вся инфраструктура там есть: магазины, рынки, школы, детсады, газ, электричество, дороги.

Комментаторы обсуждают, насколько населенные пункты готовы к приему жителей. При этом они выражают надежду, что все необходимое для жизни в этих местах есть.

«Это отлично!! Надеемся, что и вся инфраструктура там есть: магазины, рынки, школы, детсады, газ, электричество, дороги. Ведь зима - не за горами!» - отметила Иназ Бакилы.

«Развитая инфраструктура и безопасная среда обитания ускоряют возрождение Карабаха», - считает Сабухи Пашаев.

«Вот какая хорошая новость. Жители возвращаются на свои земли, в свои дома. Это замечательно», - считает Leyla Turan.

«Азербайджанское государство уже шестой год восстанавливает территории. Люди постепенно возвращаются на свои земли и обустраиваются там», - отметил Elxan Zergerli.

«Это хорошо, когда все жители Карабаха вернулись на свои дома», - добавил Namiq Babayev.

Комментаторы размышляют о дальнейшем развитии района.

«Следует создавать микро- и макростадионы для молодого поколения Карабаха», - считает Raiis Gassanly.

«Работать и учиться», - написал Farhad Mamedov, отвечая на вопрос о том, чем будут заниматься жители.

«Я желаю этим людям добра и счастья на их земле, наконец-то они вернулись на родину», - написала Ольга Кемпф.

«Терпение, все будет хорошо», - считает Расим Махмудов.

История и принадлежность земель вызвали спор

Право на возвращение в Карабах стало предметом дискуссии в соцсети Карабах - международно признанная часть Азербайджана, и возвращение на эти земли семей, покинувших их в ходе карабахского конфликта, восстанавливает справедливость, указали азербайджанские пользователи соцсети. Парламентские выборы в Армении могут оказать влияние на перспективы возвращения в свои дома беженцев из Нагорного Карабаха. Заселение Карабаха отстает от заявленных темпов, указал аналитик.

Пользователи с армянскими фамилиями указали на необходимость возвращения армянского населения в Карабах

«Правосудие будет обеспечено, когда армяне смогут безопасно и с достоинством вернуться», - написала, в частности Ruzan Azgaldyan.

«Джебраильский район не входил в тогдашний НКАО», - возразил Elxan Zergerli, отметив, что Нагорный Карабах взял его под контроль в 1993 году.

Земельная реформа может стать новым этапом восстановления Карабаха

Несмотря на масштабные программы восстановления и налоговые льготы, возвращение населения в Карабах и Восточный Зангезур сталкивается с ключевой проблемой — отсутствием устойчивой экономической модели для жителей региона. Аналитики считают, что без доступа к земле в частной собственности и возможности самостоятельно вести хозяйство люди рискуют оставаться лишь наёмными работниками в крупных агропроектах, что снижает стимулы для долгосрочного возвращения.

Для стимулирования развития аграрного сектора на возвращенных под контроль Азербайджана территориях в Карабахе, важным условием является предоставление сельскохозяйственных территорий возвращающемуся в регион населению в частную собственность, считает член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции (АНОКЕИ), аналитик Тогрул Джуварлы.

«Азербайджан одним из первых на постсоветском пространстве кардинально провел земельную реформу, раздав селянам участки в частную собственность. Пахотные и пастбищные территории бывших колхозов и совхозов распределялись поровну среди всех жителей данного села. В зависимости от общей территории населенного пункта на каждого жителя села приходилось порядка от 0,1 до 1,2 гектаров земли. В среднем в ходе аграрной реформы каждая сельская семья получила в частную собственность порядка 1-1,5 га", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

К каждому дому в отстроенных селах прилагается только 12 соток приусадебного участка. Это очень мало.

На территориях, которые находились в тот момент под контролем властей Нагорного Карабаха земельная реформа не была проведена, так как на них не было доступа.

Сложности с трудоустройством стали препятствием для возвращения азербайджанцев в Карабах Жители Азербайджана, возвращающиеся на территорию Карабаха, обустраивают быт, находят работу. Несмотря на сохраняющиеся проблемы с занятостью и инфраструктурой, переселенцы отмечают улучшение условий жизни.

"Сейчас, наконец, созданы условия для проведения земельной реформы. Но правительство пока не торопится. Сейчас к каждому дому в отстроенных селах прилагается только 12 соток приусадебного участка. Это очень мало. Кто-то там создает фруктовый сад, кто-то огород, кто-то создает небольшое животноводческое и птицеводческое хозяйство. В ряде мест территории вокруг сел отдают в пользование селянам. Но, в основном, на этих территориях создаются крупные аграрные хозяйства, а местным жителям предлагают работать на них в качестве рабочих. Когда земля в частной собственности, крестьянин более мотивирован, поскольку весь доход остается ему. Когда же он работает как наемный работник, эффективность его труда, конечно, существенно ниже», - подчеркнул Джуварлы.

Имеющиеся льготы для переселенцев не отменяют необходимость раздачи земельных паев

Эксперт аналитической службы Turan Тапдыг Фархадоглу рассказалл корреспонденту "Кавказского узла", что государство предоставляет возвращающемся населению пакет налоговых льгот и субсидий.

Так, до 1 января 2033 года бывшие вынужденные переселенцы и другие лица работающие в Карабахском и Восточнозангезурском экономическом районах освобождаются от подоходного налога.

Государство также оплачивает взносы указанной категорий граждан на обязательное государственное социальное страхование (Пенсионный Фонд), бесплатно обеспечивает домом и квартирой, а в селах приусадебным участком. За вынужденными переселенцами, получившими бесплатное жилье в течение трех лет сохраняются социальные льготы, в частности оплата государством обучения в вузах, подчеркнул Фархадоглу.

Все предприятия создаваемые на освобожденных территориях до 1 января 2033 года освобождены от налогов, в том числе на прибыль, на имущество, налог за пользование и аренду земли, упрощенный налог (его платит малый и микробизнес). Кроме того, промышленные и аграрные предприятия полностью освобождаются от НДС и таможенных пошлин при импорте оборудования, технологических установок и сырья для производства.

Наряду с этим, продолжил эксперт, государство предоставляет гарантии на 90% от суммы бизнес-кредитов в размере до 5 млн манатов (около 3 миллионов долларов США) и субсидирует 10 процентных пунктов от годовой ставки кредита в течение 36 месяцев.

Аналитик считает, что указанные меры хотя и являются «солидным подспорьем» для граждан, заново налаживающих жизнь, но их эффективность была бы гораздо выше, если гражданам предоставили бы земельные участки в частную собственность.

На его взгляд, прежде всего нужно обеспечить раздачу земельных паев в частную собственность, как это было в других регионах.

«Люди должны сперва получить свои наделы. Они уже потом будут сами решать, что делать с участками. Возможно, несколько семей будут объединяться и создавать более крупные хозяйства для эффективного производства. Людям будет легче вместе решать вопросы производства, сбыта, покупки удобрений, сельхозтехники. Некоторые, возможно, не захотят заниматься земледелием и продадут участки своим односельчанам или другим лицам. В любом случае, пригодные для агарного производства земли окажутся в хозяйственном обороте», - сказал Фархадоглу.

В ноябре 2023 года власти Азербайджана объявили о планах вернуть до конца 2026 года в бывшую зону карабахского конфликта 34,5 тысячи семей (140 тысяч человек). Темпы переселения сдерживаются минной опасностью, нехваткой рабочих мест и нерешёнными вопросами землепользования.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Карабаха, а к сентябрю 2024 года в регионе осталось только 14 армян. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".