×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
01:18, 9 июля 2026

Перспективы переселенцев в Карабах заинтересовали пользователей соцсети

Переселенцы в Джебраильский район. Скриншот фото Report.Az от 06.07.26, https://report.az/ru/vnutrennyaya-politika/v-selo-shyukyurbejli-dzhebrailskogo-rajona-otpravlena-ocherednaya-gruppa-pereselencev#gallery_484be79bd56e39e069dcf4f63dfeee45-1

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти строят дома, дороги, школы, но вопрос занятости в азербайджанских селах в Карабахе, куда возвращаются переселенцы, заинтересовал пользователей соцсети. Наделы у новых домов небольшие, для развития частных хозяйств и самих населенных пунктов необходима земельная реформа, указали аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 6 июля в село Шюкюрбейли Джебраильского района вернулись 223 члена азербайджанских семей (всего 46 семей), покинувших Джебраильский район во время карабахского конфликта. До этого,  20 июня, в село Шюкюрбейли (Шукюрбейли) вернулись еще 20 семей (89 человек) бывших вынужденных переселенцев.

Джебраильский район перешел под контроль Азербайджана по итогам 44-дневной карабахской войны 2020 года. Заявление о том, что азербайджанские военные заняли город Джебраил (армянское название - Джракан), президент Ильхам Алиев сделал 4 октября 2020 года.

Публикация на странице "Кавказского узла" в Facebook* о возвращении 46 семей в Джебраильский район набрала  к 01.18  мск 529 комментариев. Пользователи обсуждали как вопросы восстановления территории, так и спорили о принадлежности Карабаха и праве проживать на этих землях. Особое внимание было уделено перспективам развития региона.

Возвращение жителей в Джебраильский район вызвало позитивные оценки комментаторов из Азербайджана

Часть пользователей рассматривает возвращение семей как продолжение процесса восстановления населенных пунктов.

«Возвращение еще 46 семей в село Шукурбайли свидетельствует о последовательном продолжении программы "Великое возвращение". Возвращение жизни на родные земли является одним из важнейших показателей восстановления, строительства и устойчивого развития», - считает Сабухи Пашаев.

«Жители Джебраила обустроятся и будут жить счастливо на родных землях!» - написала Дилара Кулиева.

Надеемся, что и вся инфраструктура там есть: магазины, рынки, школы, детсады, газ, электричество, дороги.

Комментаторы обсуждают, насколько населенные пункты готовы к приему жителей. При этом они выражают надежду, что все необходимое для жизни в этих местах есть.

«Это отлично!! Надеемся, что и вся инфраструктура там есть: магазины, рынки, школы, детсады, газ, электричество, дороги. Ведь зима - не за горами!» - отметила Иназ Бакилы.

«Развитая инфраструктура и безопасная среда обитания ускоряют возрождение Карабаха», - считает Сабухи Пашаев.

Вещи одной из семей переселенцев. Скриншот фото Report.Az от 06.07.26, https://report.az/ru/vnutrennyaya-politika/v-selo-shyukyurbejli-dzhebrailskogo-rajona-otpravlena-ocherednaya-gruppa-pereselencev#gallery_484be79bd56e39e069dcf4f63dfeee45-8«Вот какая хорошая новость. Жители возвращаются на свои земли, в свои дома. Это замечательно», - считает Leyla Turan.

«Азербайджанское государство уже шестой год восстанавливает территории. Люди постепенно возвращаются на свои земли и обустраиваются там», - отметил Elxan Zergerli.

«Это хорошо, когда все жители Карабаха вернулись на свои дома», - добавил Namiq Babayev.

Комментаторы размышляют о дальнейшем развитии района.

«Следует создавать микро- и макростадионы для молодого поколения Карабаха», - считает Raiis Gassanly.

«Работать и учиться», - написал Farhad Mamedov, отвечая на вопрос о том, чем будут заниматься жители.

«Я желаю этим людям добра и счастья на их земле, наконец-то они вернулись на родину», - написала Ольга Кемпф.

«Терпение, все будет хорошо», - считает Расим Махмудов.

История и принадлежность земель вызвали спор

Семьи возвращаются в Карабах. Иллюстрация создана
18:44 01.06.2026
Право на возвращение в Карабах стало предметом дискуссии в соцсети
Карабах - международно признанная часть Азербайджана, и возвращение на эти земли семей, покинувших их в ходе карабахского конфликта, восстанавливает справедливость, указали азербайджанские пользователи соцсети. Парламентские выборы в Армении могут оказать влияние на перспективы возвращения в свои дома беженцев из Нагорного Карабаха. Заселение Карабаха отстает от заявленных темпов, указал аналитик.

Пользователи с армянскими фамилиями указали на необходимость возвращения армянского населения в Карабах 

«Правосудие будет обеспечено, когда армяне смогут безопасно и с достоинством вернуться», - написала, в частности Ruzan Azgaldyan.

«Джебраильский район не входил в тогдашний НКАО», - возразил Elxan Zergerli, отметив, что Нагорный Карабах взял его под контроль в 1993 году.

Земельная реформа может стать новым этапом восстановления Карабаха

Несмотря на масштабные программы восстановления и налоговые льготы, возвращение населения в Карабах и Восточный Зангезур сталкивается с ключевой проблемой — отсутствием устойчивой экономической модели для жителей региона. Аналитики считают, что без доступа к земле в частной собственности и возможности самостоятельно вести хозяйство люди рискуют оставаться лишь наёмными работниками в крупных агропроектах, что снижает стимулы для долгосрочного возвращения.

 Для стимулирования развития аграрного сектора на возвращенных под контроль Азербайджана территориях в Карабахе, важным условием является предоставление сельскохозяйственных территорий возвращающемуся в регион населению в частную собственность, считает член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции (АНОКЕИ), аналитик Тогрул Джуварлы

«Азербайджан одним из первых на постсоветском пространстве кардинально провел земельную реформу, раздав селянам участки в частную собственность. Пахотные и пастбищные территории бывших колхозов и совхозов распределялись поровну среди всех жителей данного села. В зависимости от общей территории населенного пункта на каждого жителя села приходилось порядка от 0,1 до 1,2 гектаров земли. В среднем в ходе аграрной реформы каждая сельская семья получила в частную собственность порядка 1-1,5 га", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

 К каждому дому в отстроенных селах прилагается только 12 соток приусадебного участка. Это очень мало.

На территориях, которые находились в тот момент под контролем властей Нагорного Карабаха земельная реформа не была проведена, так как на них не было доступа. 

Хоровлу. Фото: President.az https://ru.wikipedia.org/
15:53 25.03.2026
Сложности с трудоустройством стали препятствием для возвращения азербайджанцев в Карабах
Жители Азербайджана, возвращающиеся на территорию Карабаха, обустраивают быт, находят работу. Несмотря на сохраняющиеся проблемы с занятостью и инфраструктурой, переселенцы отмечают улучшение условий жизни.

"Сейчас, наконец, созданы условия для проведения земельной реформы. Но правительство пока не торопится. Сейчас к каждому дому в отстроенных селах прилагается только 12 соток приусадебного участка. Это очень мало. Кто-то там создает фруктовый сад, кто-то огород, кто-то создает небольшое животноводческое и птицеводческое хозяйство. В ряде мест территории вокруг сел отдают в пользование селянам. Но, в основном, на этих территориях создаются крупные аграрные хозяйства, а местным жителям предлагают работать на них в качестве рабочих. Когда земля в частной собственности, крестьянин более мотивирован, поскольку весь доход остается ему. Когда же он работает как наемный работник, эффективность его труда, конечно, существенно ниже», - подчеркнул Джуварлы.

Имеющиеся льготы для переселенцев не отменяют необходимость раздачи земельных паев

Эксперт аналитической службы Turan Тапдыг Фархадоглу рассказалл корреспонденту "Кавказского узла", что государство предоставляет возвращающемся населению пакет налоговых льгот и субсидий.

Так, до 1 января 2033 года бывшие вынужденные переселенцы и другие лица работающие в Карабахском и Восточнозангезурском экономическом районах освобождаются от подоходного налога.

Государство также оплачивает взносы указанной категорий граждан на обязательное государственное социальное страхование (Пенсионный Фонд), бесплатно обеспечивает домом и квартирой, а в селах приусадебным участком. За вынужденными переселенцами, получившими бесплатное жилье в течение трех лет сохраняются социальные льготы, в частности оплата государством обучения в вузах, подчеркнул Фархадоглу.

Все предприятия создаваемые на освобожденных территориях до 1 января 2033 года освобождены от налогов, в том числе на прибыль, на имущество, налог за пользование и аренду земли, упрощенный налог (его платит малый и микробизнес). Кроме того, промышленные и аграрные предприятия полностью освобождаются от НДС и таможенных пошлин при импорте оборудования, технологических установок и сырья для производства.

Наряду с этим, продолжил эксперт, государство предоставляет гарантии на 90% от суммы бизнес-кредитов в размере до 5 млн манатов (около 3 миллионов долларов США) и субсидирует 10 процентных пунктов от годовой ставки кредита в течение 36 месяцев.

Аналитик считает, что указанные меры хотя и являются «солидным подспорьем» для граждан, заново налаживающих жизнь, но их эффективность была бы гораздо выше, если гражданам предоставили бы земельные участки в частную собственность.

На его взгляд, прежде всего нужно обеспечить раздачу земельных паев в частную собственность, как это было в других регионах.

«Люди должны сперва получить свои наделы. Они уже потом будут сами решать, что делать с участками. Возможно, несколько семей будут объединяться и создавать более крупные хозяйства для эффективного производства. Людям будет легче вместе решать вопросы производства, сбыта, покупки удобрений, сельхозтехники. Некоторые, возможно, не захотят заниматься земледелием и продадут участки своим односельчанам или другим лицам. В любом случае, пригодные для агарного производства земли окажутся в хозяйственном обороте», - сказал Фархадоглу.

В ноябре 2023 года власти Азербайджана объявили о планах вернуть до конца 2026 года в бывшую зону карабахского конфликта 34,5 тысячи семей (140 тысяч человек). Темпы переселения сдерживаются минной опасностью, нехваткой рабочих мест и нерешёнными вопросами землепользования.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Карабаха, а к сентябрю 2024 года в регионе осталось только 14 армян. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
События
23:58, 8 июля 2026
Участник шахтерских протестов в Чиатуре осужден за оскорбление судьи
22:04, 8 июля 2026
Кадыров подал документы на участие в выборах главы Чечни
20:28, 8 июля 2026
Супруга Варданяна попросила Пашиняна помочь в посещении заключенных в Баку
18:46, 8 июля 2026
Транспортное сообщение с 51 селом Дагестана прервано из-за обвалов и оползней
17:33, 8 июля 2026
Менее 24% заявлениям получили выплаты после наводнения в Дагестане
15:29, 8 июля 2026
Военный осужден в Нальчике за отсутствие на службе
Все события дня
Новости
Вероника Зонабенд и Рубен Варданян. Скриншот фото https://armeniatoday.am/republicofartsakh-ru/1099023/
20:28, 8 июля 2026
Супруга Варданяна попросила Пашиняна помочь в посещении заключенных в Баку
Военнослужащий на фоне черкесского флага. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
18:33, 6 июля 2026
Признания геноцида черкесов потребовали от России участники конференции в Шуше
Памятник "Мы – наши горы". Фото: https://www.armmuseum.ru/
12:55, 29 июня 2026
Участники дискуссии в соцсети вписали снос памятника "Мы – наши горы" в контекст мирных переговоров
Фотография, на основании которой пользователи утверждают, что азербайджанские силы с применением строительной техники разрушают памятник "Мы - наши горы". Фото: https://civilnet.am/hy/news/1012657
15:55, 24 июня 2026
Армянские политологи назвали интересантов публикации фейка о разрушении символа Карабаха
Фотография, на основании которой пользователи утверждают, что азербайджанские силы с применением строительной техники разрушают памятник "Мы - наши горы". Фото: https://civilnet.am/hy/news/1012657
17:51, 22 июня 2026
Информацию о сносе символа Карабаха назвали фейком
Персоналии
Зарема Мусаева. Фото https://t.me/no_torture/3204*
11:01, 8 июля 2026
Мусаева Зарема Абуязитовна
Федор Щукин. Кадр видеюосюжета РГВК Дагестан.
10:50, 8 июля 2026
Щукин Федор Вячеславович
Бабушкин Игорь Юрьевич, фото https://www.astrobl.ru/news/112792
11:02, 7 июля 2026
Бабушкин Игорь Юрьевич
Справочник
Горящая АЗС. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot. Атаки на SOCAR и нота протеста МИД Азербайджана

Адам Кадыров. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Ордена и медали Адама Кадырова

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Последние записи в блогах
Фото
17:31, 7 июля 2026
Ветер с Апшерона
2
Шушинская конференция с антипутинской, а не антироссийской целью
Фото
14:50, 3 июля 2026
Ветер с Апшерона
Тест на загнивание: как поступят местный и европейский турист в проливной дождь?
Фото
18:10, 24 июня 2026
Горы слов. Литература Кавказа
Рассказы Рафика Таги
Все блоги
Аналитика
13:13, 1 июля 2026
4 человека убиты и 8 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России во II квартале 2026 года
12:56, 1 июля 2026
В июне 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 8 жертв
Темы дня
Игбал Абилов. Фото https://www.facebook.com/scholarsatrisk/posts/sar-is-deeply-disappointed-to-share-the-igbal-abilov-a-scholar-of-history-and-et/1218651166937914/
08 июля 2026, 18:20
Защита Абилова добилась участия переводчика в рассмотрении исков к СМИ

Алина Джикаева. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
08 июля 2026, 14:31
Алина Джикаева признала вину в даче взяток полицейскому

Продукция завода по производству извести в Гулли. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=wCW37k63twU
08 июля 2026, 07:38
Жители Гулли обратились к Щукину с жалобой на завод по производству извести

Мазут на песке. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
08 июля 2026, 05:40
Экологи назвали ожидаемыми жалобы туристов на мазут на пляжах Кубани

Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Показать больше