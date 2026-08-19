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06:55, 19 августа 2026

Житель Карачаево-Черкесии оштрафован за реабилитацию нацизма

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На 400 тысяч рублей оштрафовал суд жителя Карачаево-Черкесии, признав его комментарий в соцсети реабилитирующим нацизм.

Верховный суд Карачаево-Черкесии вынес обвинительный приговор 27-летнему местному жителю, признав его виновным в реабилитации нацизма.

Суд установил, что в 2020 году обвиняемый разместил в соцсети комментарий, которые содержит одобрение преступлений, "установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главным военных преступников европейских стран оси", пишет 18 августа "Интерфакс".

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по части 1 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей. Кроме того, ему запрещено полтора года заниматься администрированием сайтов в интернете.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале августа силовики заподозрили жителя Махачкалы в реабилитации нацизма из-за искажения исторических сведений о событиях Второй мировой войны.

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Автор: "Кавказский узел"

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