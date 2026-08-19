Трое военных из Кабардино-Балкарии убиты на Украине

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Руслан Абаноков и двое его земляков из Терского района убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти признали убитыми там как минимум 469 комбатантов из Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", к 16 августа чиновники и силовики официально признали убитыми на Украине не менее 4773 бойцов из регионов СКФО, в том числе 466 – из Кабардино-Балкарии.

Имена еще троих убитых на Украине военных обнародовала администрация Терского района, отчитываясь о передаче их родственникам посмертных наград.

Убитые - Руслан Абаноков из селения Интернациональное, Залим Жантиголов из Терека и Виктор Чипижный из сельского поселения Тамбовское. Все трое посмертно награждены орденами Мужества, сообщил официальный Telegram-канал муниципалитета.

Возраст, звания и детали биографий военнослужащих в сообщении чиновников не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 469 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 456 из них, о гибели еще 13 стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".