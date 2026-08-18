Суд в Краснодаре заочно приговорил Вотановского* к сроку в колонии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Восемь месяцев колонии назначил суд в Краснодаре автору Telegram-канала "Титушки в Краснодаре" Виталию Вотановскому*. Дело рассматривалось заочно, так как активист живет за пределами РФ.

Как писал "Кавказский узел", в середине апреля силовики составили в отношении активиста из Краснодара Виталия Вотановского* два протокола, вменив ему игнорирование маркировки своих публикаций в интернете отметкой о том, что они произведены иностранным агентом. В конце мая уголовное дело против Вотановского* по статье об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента поступило в суд.

15 октября 2023 года стало известно, что министерство юстиции включило в реестр иноагентов активиста из Краснодара Виталия Вотановского*. По оценке ведомства, он распространял сведения, направленные на формирование негативного образа России.

Прикубанский суд Краснодара признал активиста Виталия Вотановского* виновным в уклонении от обязанностей иностранного агента и заочно приговорил к реальному сроку. Подполковнику в отставке назначили восемь месяцев колонии-поселения, сообщил кубанский журналист Андрей Кошик в своем Telegram-канале.

Согласно данным на сайте суда, приговор Вотановскому* был вынесен еще 12 августа, но информация о нем была опубликована в карточке дела двумя днями позже. Сам активист в своем Telegram-канале "Титушки в Краснодаре" с иронией прокомментировал приговор.

“Я возмущен, почему не девять месяцев? В начале жизни я девять месяцев провел в одиночном поселении, теплом и влажном”, - написал он.

Виталий Вотановский* в последние два года живет в Хорватии. До отъезда из РФ он опознавал силовиков на акциях протеста и публиковал фотографии могил военных, в частности нашел кладбище ЧВК “Вагнер” в станице Бакинской. Активист получал угрозы убийством и уголовным делом, отмечает “7х7. Горизонтальная Россия”*.

В прошлом активиста и автора телеграм-канала "Титушки в Краснодаре" Виталия Вотановского* неоднократно задерживали на акциях протеста. 30 марта 2022 года у активиста прошел обыск, после чего силовики составили на него протокол о дискредитации вооруженных сил России за пацифистский лозунг на аватарке группы. 6 октября 2022 года суд в Краснодаре оштрафовал Вотановского* на пять тысяч рублей по статье об участии в нежелательной организации.

В феврале 2023 года Вотановский* рассказал, что после съемки и публикации в его телеграм-канале "Титушки в Краснодаре" фото могил военных, убитых на Украине, ему стали поступать угрозы. В апреле 2023 года активист сообщил, что уехал из России.

Новости о случаях преследования активистов собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Преследование активистов".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесены в российский реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.