Вотановский* обвинен в игнорировании маркировки иноагента

18 апреля 2024, 09:53

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Силовики составили в отношении активиста из Краснодара Виталия Вотановского* два протокола, вменив ему игнорирование маркировки своих публикаций в интернете отметкой о том, что они произведены иностранным агентом.

Как информировал "Кавказский узел", 15 октября 2023 года стало известно, что министерство юстиции включило в реестр иноагентов активиста из Краснодара Виталия Вотановского*, распространявшего, по данным ведомства, сведения, направленные на формирование негативного образа России.

На то, что в Прикубанский районный суд Краснодара поступили два протокола в отношении Виталия Вотановского 17 апреля обратил внимание Михаил Беньяш*. "Я еще не помню на Кубани случаи 19.34, похоже, что это первый", – отметил он.

Эту публикацию в своем телеграм-канеле "Титушки в Краснодаре" перепостил Виталий Вотановский*. В комментариях он выразил уверенность, что если суд признает его виновным и оштрафует, то суммы штрафов будут списываться с его пенсии.

В отношении Вотановского* составлены два протокола по статье 19.34 КоАП РФ, уточнило 17 апреля "ОВД Инфо"*.

В карточке дела на сайте суда уточняется, что протоколы составлены части 4 статьи 19.34 КоАП РФ ("Распространение материалов иноагентом без указания на то, что они произведены иностранным агентом либо касаются деятельности иностранного агента". Предусматривает для физлиц штраф до 150 тысяч рублей, – Прим. "Кавказского узла").

Напомним, ранее активиста и автора телеграм-канала "Титушки в Краснодаре" Виталия Вотановского* неоднократно задерживали на акциях протеста. 30 марта 2022 года у активиста прошел обыск, после чего силовики составили на него протокол о дискредитации вооруженных сил России за пацифистский лозунг на аватарке группы. 6 октября 2022 года суд в Краснодаре оштрафовал Вотановского* на пять тысяч рублей по статье об участии в нежелательной организации.

В феврале 2023 года Вотановский* рассказал, что после съемки и публикации в его телеграм-канале "Титушки в Краснодаре" фото могил военных, погибших на Украине, ему стали поступать угрозы. В апреле 2023 года активист сообщил, что уехал из России.

Новости о случаях преследования активистов собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Преследование активистов".

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