Минюст признал иноагентами двоих активистов с юга России

15 октября 2023, 10:28

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Министерство юстиции включило в реестр иноагентов активиста из Краснодара Виталия Вотановского* и ногайского активиста Анвара Курманакаева*, распространявших, по данным ведомства, сведения, направленные на формирование негативного образа России.

Как информировал "Кавказский узел", 10 мая стало известно, что Ленинский районный суд Краснодара признал участием в деятельности нежелательной организации размещение активистом и автором Telegram-канала "Титушки в Краснодаре" Виталием Вотановским* ссылок на публикации двух изданий и оштрафовал его на 10 тысяч рублей. Ссылки были опубликованы до того, как СМИ были внесены в список нежелательных организаций, пояснил его адвокат.

По данным, опубликованным 13 октября на сайте Минюста России, Вотановский* активно взаимодействовал с иностранными СМИ и иноагентами, распространял недостоверную информацию о решениях, принимаемых властями, а также проводимой ими политике. Осуществлял действия, направленные на формирование негативного образа России и вооруженных сил.

Анвар Курманакаев* участвовал в форумах, организованных на территории недружественных стран, систематически распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России и ее граждан, открыто выражал поддержку властям Украины. Призывал к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности России. Участвовал в работе иностранной организации, позже признанной нежелательной.

Уточняется, что Вотановский* и Курманкаев* включены в реестр иноагентов 13 октября.

Анвар Курманакаев* – ногайский активист, отметили 13 октября "Кавказ. Реалии"*.

Новости о случаях преследования активистов собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Преследование активистов".

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* включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

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