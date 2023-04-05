Виталий Вотановский покинул Россию после угроз

05 апреля 2023, 09:42

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Кубанский активист Виталий Вотановский сообщил, что уехал из России. Ранее ему поступили угрозы после съемки могил погибших на Украине военных публикации эти фото в его Telegram-канале "Титушки в Краснодаре".

Как писал "Кавказский узел", активиста и автора Telegram-канала "Титушки в Краснодаре" Виталия Вотановского неоднократно задерживали на акциях протеста. Так, 24 февраля 2022 года он был задержан на пацифистской акции в Краснодаре. 30 марта 2022 года у активиста прошел обыск, после чего силовики составили на него протокол о дискредитации вооруженных сил России за пацифистский лозунг на аватарке группы. 6 октября 2022 года суд в Краснодаре оштрафовал Вотановского на пять тысяч рублей по статье об участии в нежелательной организации. 2 декабря 2022 года стало известно, что Краснодарский краевой суд оставил в силе решение Ленинского районного суда о штрафе. В феврале Вотановский рассказал, что после съемки и публикации в его Telegram-канале "Титушки в Краснодаре" фото могил военных, погибших на Украине, ему стали поступать угрозы.

Виталий Вотановский уехал из России в связи с угрозами, которые неоднократно поступали ему после публикаций фотографий могил погибших на Украине. "Покинул Россию. Начинаю жить заново", - привел сообщение Вотановского 4 апреля сайт "Протокол".

Напомним, 16 сентября 2022 года Виталий Вотановский и активист Виктор Чириков были задержаны после съемки в Тихорецке могил погибших на Украине военных. За несколько часов до задержания Вотановский сообщил о претензиях со стороны смотрителей двух кладбищ. Силовики изучили телефоны активистов, и после этого в тот же день отпустили их.

Новости о случаях преследования активистов собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Преследование активистов".

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