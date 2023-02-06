Виталий Вотановский сообщил об угрозах после публикации фото с военных кладбищ

06 февраля 2023, 07:39

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Кубанский активист Виталий Вотановский рассказал, что после съемки и публикации в его Telegram-канале "Титушки в Краснодаре" фото могил погибших на Украине военных, ему стали поступать угрозы.

Как сообщал "Кавказский узел", активиста и автора Telegram-канала "Титушки Краснодара" Виталия Вотановского неоднократно задерживали на акциях протеста. Так, 24 февраля 2022 года он был задержан на пацифистской акции в Краснодаре. 30 марта 2022 года у активиста прошел обыск, после чего силовики составили на него протокол о дискредитации вооруженных сил России за пацифистский лозунг на аватарке группы. 6 октября 2022 года суд в Краснодаре оштрафовал Вотановского на пять тысяч рублей по статье об участии в нежелательной организации. 2 декабря 2022 года стало известно, что Краснодарский краевой суд оставил в силе решение Ленинского районного суда Краснодара об этом штрафе.

16 сентября 2022 года Виталий Вотановский и активист Виктор Чириков были задержаны после съемки в Тихорецке могил погибших на Украине военных. За несколько часов до задержания Вотановский сообщил о претензиях со стороны смотрителей двух кладбищ. Силовики изучили телефоны активистов, и после этого в тот же день отпустили их.

По словам Виталия Вотановского, после публикации в его Telegram-канале "Титушки в Краснодаре" фотографий, на которых были показаны могилы погибших на Украине военных, он стал получать угрозы, передало 5 февраля в своем Telegram-канале издание "7x7"*.

Активист рассказал, что ему звонили мужчины, которые представились сотрудниками ритуальной службы. Неизвестные предложили ему купить на кладбище место "со скидкой для использования в ближайшие два года". Также они заявили, что могут в подарок бесплатно обработать его фото на памятник. Когда Вотановский сказал, что не собирается умирать, сотрудник ритуальной службы стал его уговаривать, сообщила "Медиазона"*.

Активист отметил, что стал получать угрозы после того, как в местном издании "Живая Кубань" вышла статья про его Telegram-канал "Титушки в Краснодаре", в которой он был назван "иностранным агентом" и "сторонником Зеленского", который "должен понести ответственность". Автор статьи утверждал, что знает адрес активиста.

Новости о случаях преследования активистов собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Преследование активистов".

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