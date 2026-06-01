×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
19:40, 1 июня 2026

Дело Вотановского* об игнорировании маркировки иноагента дошло до суда

Виталий Вотановский. Кадр видео "Альфа news" https://www.youtube.com/watch?v=PrGP1uJlbKA&t=7s

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента против автора Telegram-канала "Титушки в Краснодаре" Виталия Вотановского* поступило в Прикубанский суд Краснодара.

Как писал "Кавказский узел", в середине апреля силовики составили в отношении активиста из Краснодара Виталия Вотановского* два протокола, вменив ему игнорирование маркировки своих публикаций в интернете отметкой о том, что они произведены иностранным агентом.

15 октября 2023 года стало известно, что министерство юстиции включило в реестр иноагентов активиста из Краснодара Виталия Вотановского*, распространявшего, по данным ведомства, сведения, направленные на формирование негативного образа России.

Дело о неисполнении обязанностей иноагента против автора телеграм-канала "Титушки в Краснодаре" и военного пенсионера Виталия Вотановского* зарегистрировал Прикубанский районный суд Краснодара, сообщил координатор проекта "Гражданин наблюдатель" Виталий Немцев в Telegram-канале.

Суд пройдет заочно - активист покинул Россию, последние два года он живет в Хорватии. Иноагенту грозит штраф до 300 тысяч рублей или до двух лет лишения свободы, уточнил он.

В своем телеграм-канале "Титушки в Краснодаре" Виталий Вотановский* написал, что "это официальное признание" его деятельности. Он также напомнил, что ему обещали послать за ним "кого-то с ледорубом".

Согласно карточке уголовного дела на сайте Прикубанского райсуда, дело поступило на рассмотрение  29 мая. Рассматривать его будет судья Александр Тихомиров при участии адвоката Элианоры Аббасовой. Дата заседания в карточке дела пока не указана.

В прошлом активиста и автора телеграм-канала "Титушки в Краснодаре" Виталия Вотановского* неоднократно задерживали на акциях протеста. 30 марта 2022 года у активиста прошел обыск, после чего силовики составили на него протокол о дискредитации вооруженных сил России за пацифистский лозунг на аватарке группы. 6 октября 2022 года суд в Краснодаре оштрафовал Вотановского* на пять тысяч рублей по статье об участии в нежелательной организации.

В феврале 2023 года Вотановский* рассказал, что после съемки и публикации в его телеграм-канале "Титушки в Краснодаре" фото могил военных, погибших на Украине, ему стали поступать угрозы. В апреле 2023 года активист сообщил, что уехал из России.

Новости о случаях преследования активистов собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Преследование активистов".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включены Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кавказский узел

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Судьи и планы недвижимости. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
04:57, 1 июня 2026
Генпрокуратура подала иски об изъятии имущества у двух краснодарских судей
00:55, 30 мая 2026
Игорь Николайчук лишен статуса судьи в отставке
Мужчина на границе. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
05:47, 28 мая 2026
Краснодарец осужден за попытку перейти линию фронта
Лада Сендовская. Скриншот публикации на личной странице в соцсети.
02:51, 28 мая 2026
Художница из Краснодарского края обвинена в поджогах релейных шкафов
В СИЗО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
04:59, 26 мая 2026
Правозащитники сообщили о местонахождении Максима Овчинникова
Персоналии
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
11:14, 1 июня 2026
Кадыров Адам Рамзанович
Самвел Карапетян. Скриншот https://jnews.ge/143911/
11:37, 29 мая 2026
Карапетян Самвел
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
11:53, 28 мая 2026
Пашинян Никол Владимирович
Справочник
Туапсе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе

Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

На месте убийства. Фото Юрий Тимофеев (RFE/RL) Убийство Юрия Буданова

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Пальмовое масло на пляже в Темрюкском районе. Фото: https://www.instagram.com/p/DXEDk06DLzF/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
01 июня 2026, 16:48
Новые выбросы пальмового масла замечены в Темрюкском районе на фоне молчания властей

Сотрудник правоохранительных органов в кафе в Пятигорске. 31 мая 2026 г. Фото: пресс-служба СУ СКР по Ставрополью
01 июня 2026, 10:58
Число госпитализированных посетителей кафе в Пятигорске выросло до 41

Айтадж Ахмедова (Тапдыг). Фото: The Institute for Reporters’ Freedom and Safety
29 мая 2026, 21:27
Защитники свободы прессы осудили давление на семью Айтадж Тапдыг

Сотрудники силовых структур заходят в квартиру. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
29 мая 2026, 17:25
Семья Присяжнюка сообщила о попытке силовиков ворваться в квартиру в Махачкале

Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Показать больше