Дело Вотановского* об игнорировании маркировки иноагента дошло до суда

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента против автора Telegram-канала "Титушки в Краснодаре" Виталия Вотановского* поступило в Прикубанский суд Краснодара.

Как писал "Кавказский узел", в середине апреля силовики составили в отношении активиста из Краснодара Виталия Вотановского* два протокола, вменив ему игнорирование маркировки своих публикаций в интернете отметкой о том, что они произведены иностранным агентом.

15 октября 2023 года стало известно, что министерство юстиции включило в реестр иноагентов активиста из Краснодара Виталия Вотановского*, распространявшего, по данным ведомства, сведения, направленные на формирование негативного образа России.

Дело о неисполнении обязанностей иноагента 1 против автора телеграм-канала "Титушки в Краснодаре" и военного пенсионера Виталия Вотановского* зарегистрировал Прикубанский районный суд Краснодара, сообщил координатор проекта "Гражданин наблюдатель" Виталий Немцев в Telegram-канале.

Суд пройдет заочно - активист покинул Россию, последние два года он живет в Хорватии. Иноагенту грозит штраф до 300 тысяч рублей или до двух лет лишения свободы, уточнил он.

В своем телеграм-канале "Титушки в Краснодаре" Виталий Вотановский* написал, что "это официальное признание" его деятельности. Он также напомнил, что ему обещали послать за ним "кого-то с ледорубом".

Согласно карточке уголовного дела на сайте Прикубанского райсуда, дело поступило на рассмотрение 29 мая. Рассматривать его будет судья Александр Тихомиров при участии адвоката Элианоры Аббасовой. Дата заседания в карточке дела пока не указана.

В прошлом активиста и автора телеграм-канала "Титушки в Краснодаре" Виталия Вотановского* неоднократно задерживали на акциях протеста. 30 марта 2022 года у активиста прошел обыск, после чего силовики составили на него протокол о дискредитации вооруженных сил России за пацифистский лозунг на аватарке группы. 6 октября 2022 года суд в Краснодаре оштрафовал Вотановского* на пять тысяч рублей по статье об участии в нежелательной организации.

В феврале 2023 года Вотановский* рассказал, что после съемки и публикации в его телеграм-канале "Титушки в Краснодаре" фото могил военных, погибших на Украине, ему стали поступать угрозы. В апреле 2023 года активист сообщил, что уехал из России.

* включены Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.