Жители Северной Осетии раскритиковали госпомощь для подготовки детей к школе

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Родители из Северной Осетии рассказали, что экономят на подготовке детей к школе, в том числе используя оставшиеся с прошлого года вещи и принадлежности. По их словам, госпомощь доступна не всем семьям из-за критериев нуждаемости, а ее размер не покрывает всех расходов на подготовку школьника, которые превышают 30 тысяч рублей.

Как информировал "Кавказский узел", ранее аналитики подсчитали, что в текущем году в Северной Осетии сбор одного ребенка в школу обойдется родителям примерно в 30 тысяч рублей. Жители республики, комментируя эти расчеты в соцсети, указали, что фактические траты выше, особенно для семей с несколькими детьми. Они пожаловались на недостаточный размер госпомощи.

Житель Северной Осетии Таймураз сообщил, что помощь от государства на школьные расходы получили один раз в прошлом году.

"Процесс необлегченный, бумажный. Сумма покрывает примерно 60% стоимости школьного костюма. То есть если в семье три школьника, то даже с помощью государства на форму уходит около 20 тысяч. На рюкзаки, принадлежности, обувь, спортивную форму и прочее – в среднем уходит 10 тысяч на одного ребенка", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Но это не самая большая статья расходов. На базовые нужды детей уходит гораздо больше денег: питание, дополнительные занятия, повседневная одежда, медицина, отметил Таймураз.

"Но в нашей школе каждый год для первоклассников Вячеслав Битаров берет на себя полностью покупку школьной формы", – добавил он.

Другая жительница Северной Осетии Залина рассказала, что в ее семье один школьник – он идет во второй класс, но детские пособия семья не получает.

"Потому что мы немного богаче, чем полагается быть для пособий по меркам государства. Но в этом году у нас нет больших расходов именно на сборы в школу, потому что с прошлого года остался костюм, рюкзак, пенал, даже какие-то принадлежности, которые покупали с запасом. Из покупок в планах только обувь и какие-то канцелярские мелочи", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Родители начали готовить детей к школе еще летом, отметила Залина.

"В школьном чате уже месяц как идет сбор, родители предложили делить сумму и собирать постепенно, чтобы семье не было слишком накладно разом всё оплачивать. Это расходы на новый принтер в классе, день рождения учителя, букеты к 1 сентября, рабочие тетради и так далее. У нас в семье есть первокурсник, который поступил в другой город и расходы семьи будут связаны с этим: придется в чем-то себе отказывать, устроить студента в общежитие, закупить туда все необходимое, купить билеты – немаленькие расходы", – посетовала жительница Северной Осетии.

В указе президента РФ "О мерах социальной поддержки многодетных семей" имеется рекомендация регионам обеспечивать школьников одеждой для учебных занятий и спортивной формой, но все это устанавливается региональным законодательством, отметил юрист Тимофей Широков.

Размеры помощи существенно отличаются по регионам. К тому же в некоторых регионах помощь предусмотрена всем семьям подряд, а во многих регионах только многодетным и малоимущим, пояснил он.

В Северной Осетии выплаты положены многодетным и малоимущим семьям, отметил юрист.

"Размер помощи постановлением правительства на 2026 год установлен в размере 50% величины прожиточного минимума для детей. На 2026 год прожиточный минимум для детей в Северной Осетии составляет 16 534 рубля, то есть сумма помощи – 8 267 рублей на каждого школьника", – сказал Широков корреспонденту "Кавказского узла".

Он сообщил также, что существуют правила для определения, является ли семья малоимущей. "В настоящее время региональный уровень для малоимущих установлен с учетом доходов членов семьи в расчетный период, не превышающих в среднем 17 045 рублей на человека", – объяснил юрист.