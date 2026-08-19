Комментаторы указали Грузии на взаимную зависимость от Ингури ГЭС после прекращения поставок топлива в Абхазию

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Грузия и Абхазия взаимозависимы в энергетическом секторе из-за Ингурской ГЭС, указали пользователи соцсети, комментируя прекращение поставок топлива в Абхазию. Комментаторы призвали возобновить поставки горючего, при этом часть из них указала на риск введения санкций в отношении Грузии.

Как информировал "Кавказский узел", ранее владеющая сетью заправок Connect компания Repsol, которая с разрешения правительства Грузии продавала бензин посреднику, заявила о прекращении отгрузки бензина ООО "Солидус", которое поставляло топливо в Абхазию. Партия бензина, которую частная грузинская компания поставила в Абхазию, была небольшой, политического подтекста в этом не было, заявили абхазские эксперты. Грузинские аналитики сочли, что поставки бензина были законными, тем более что в Абхазию уже давно поставляются, например, продукты питания.

Ингури ГЭС (Ингурская ГЭС, ИнгурГЭС) – крупнейшая на Кавказе гидроэлектростанция, расположена на реке Ингури. После грузино-абхазского конфликта электростанция оказалась под юрисдикцией Грузии и непризнанной Абхазии. Плотина Ингури ГЭС находится на территории, подконтрольной грузинским властям, управляющий щит – в контролируемом абхазской стороной Галском районе. При этом 100% акций АО "Ингури ГЭС" остались в собственности грузинского государства. Между Абхазией и Грузией существует договоренность о разделе электроэнергии: 40% получает Абхазия, 60% – Грузия, говорится в справке "Кавказского узла" "Ингури ГЭС".

На странице "Кавказского узла" в соцсети Facebook* были опубликованы два поста, в которах шла речь о прекращении поставки бензина из Грузии в Абхазию. Обе публикации в совокупности набрали 906 комментариев.

Комментаторы напомнили о взаимодействии Абхазии и Грузии по Ингурской ГЭС

Часть комментаторов напомнила о взаимозависимости Абхазии и Грузии в сфере энергетики.

"Ингури ГЭС в Абхазии, водохранилище в Мегрелии. Не будет работать ГЭС – Грузия не получит энергию, перекроют плотину – Абхазия не получит. Где здесь бесплатная помощь, если один без другого не будут иметь энергии?" – написала Нина Зыкова.

"Ингурская ГЭС в Абхазии, если что", – отметил Сергей Аршба.

Некоторые пользователи, позиционирующие себя в качестве жителей Грузии, призвала возобновить поставки топлива Абхазии. "Я лично за то, чтобы возобновить поставки бензина в Абхазию. Им нужна помощь Грузии в этом. И я думаю, Грузия и в дальнейшем поможет Абхазии и абхазскому населению в этой проблеме. Нет ничего плохого в этом, а наоборот — польза", – отметил Bachia Sardion Ketsbaya.

"Надо обязательно помогать всем по кругу. Вспомните мультфильм про Маугли, когда наступает большая засуха. Надо укреплять тыл друг у друга", – написал Levani Korkelia.

Комментаторы связали прекращение поставок топлива из Грузии в Абхазию с политическими причинами и опасениями санкций. "Боязнь попасть под санкции – вот что стало причиной", – заявил Guram Mosashvili.

"И начинать не надо было. Неужели так сложно было догадаться, какая реакция возникнет у людей? Очень странно", – заявила Даша Кантария.

"Сначала продали 400 тонн бензина, рассказав о "грузино-абхазском примирении" через колонку, а как только возникло давление, сразу изменили позицию. "Ой, это противоречит нашим ценностям". А когда деньги поступали на счет, вопрос ценностей не возникал?" – спросил Morgan Blackwell.

Другие комментаторы заявили, что поставка была коммерческой сделкой, но поставки горючего были представлены как помощь Абхазии. "Пишите правильно: доставка с целью продажи, а не благотворительность или меценатство", – написал Гарик Айсаныг.

"Стесняюсь спросить, а откуда в Грузии бензин? Там нефть нашли? Или он всё-таки из России и Азербайджана поступает?" – задалась вопросом Елена Мызникова.

Энергетика остается фактором взаимной зависимости Абхазии и Грузии

Энергокризис в Абхазии в конце 2024 года актуализировал вопрос взаимодействия с Грузией в сфере энергетики. С 7 декабря 2024 года в республике действовали веерные отключения света, а 11 декабря 2024 года работа Ингури ГЭС была приостановлена из-за критически низкого уровня воды. На фоне дефицита электроэнергии власти Абхазии поручили "Черноморэнерго" обсудить возможность увеличения поставок из Грузии.

Физическая возможность для поставок электроэнергии из Грузии существует, подтвердил ранее бывший глава "Черноморэнерго", депутат парламента Абхазии Резо Зантария. "Мы объединены в единую энергосистему", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла". При этом Зантария указал, что вопрос о том, согласится ли грузинская сторона на дополнительные поставки, зависит от ее решения.

Возможности Грузии по дополнительному снабжению Абхазии электроэнергией ограничены, отметил ранее бывший министр энергетики Грузии Давид Мирцхулава. Он объяснил корреспонденту "Кавказского узла", что в тот период сама Грузия зимой импортировала электроэнергию из Азербайджана из-за роста потребления. "Грузия не располагает достаточными мощностями, чтобы увеличить подачу энергии в регион", – указал Мирцхулава.

При этом электроэнергия из Ингури ГЭС продолжала поступать в Абхазию, но мощности станции не хватало для покрытия потребностей республики, продолжил Мирцхулава. По его словам, для дополнительных поставок со стороны Грузии пришлось бы закупать природный газ и задействовать дополнительные мощности тепловых электростанций. Саму Ингури ГЭС аналитик счел работающей на пределе возможностей из-за критически низкого уровня воды.

Политическую сторону возможной помощи Абхазии оценил профессор Грузинского университета имени Ильи Чавчавадзе, бывший депутат парламента Грузии Давид Дарчиашвили. Он заявил ранее корреспонденту "Кавказского узла", что не ожидает от грузинских властей использования энергокризиса для выстраивания долгосрочной стратегии в отношении Абхазии. "У грузинских властей нет ресурсов для использования сложившейся ситуации в политических целях", – отметил Дарчиашвили.