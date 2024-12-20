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04:37, 20 декабря 2024

Эксперты в Тбилиси оценили возможность увеличения поставок электроэнергии в Абхазию

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Грузия располагает ограниченными ресурсами для поставки электроэнергии в Абхазию, Ингури ГЭС уже работает при опасно низком уровне воды, а для поставок с ТЭС придется увеличивать мощности и закупать газ. 

Как писал "Кавказский узел", с 7 декабря электричество в Абхазии отключалось по графику на шесть часов ежесуточно: три раза в сутки по два часа. С 9 декабря свет включали без ограничений в ночное время (с 21.00 до 07.00), а в остальное время - лишь на два часа 20 минут два раза в сутки. 11 декабря работа ИнгурГЭС была приостановлена из-за критически низкого уровня воды, и подача электричества в дневное время была сокращена до двух часов и 48 минут. В связи с этим Кабмин Абхазии поручил "Черноморэнерго" обсудить возможность увеличения поставок электроэнергии из Грузии в зимний период. 

В домах и квартирах холодно, многие из тех, у кого есть печи, не могут купить дрова из-за приостановки социальных выплат, пожаловались жители Абхазии. 9 декабря местные жители сообщили в соцсети, что из-за экономии электричества властями у них возникли проблемы с отоплением домов. Власти Абхазии рекомендовали закрыть школы и детсады из-за дефицита электроэнергии.

В Абхазии, где электроэнергию подают на 2 – 2,5 часа в сутки, не работают школы, детские сады и другие социальные учреждения. Эксперт, бывший министр энергетики Давид Мирцхулава, видит причину такой ситуации в сфере энергетики в майнинге. 

 «В городах открыты фермы, выросло потребление электроэнергии. Население Абхазии составляет 250 тысяч человек, а потребление электроэнергии – как в полуторамиллионном Тбилиси или даже больше. Кроме того, не оплачивают электроэнергию, несмотря на то, что она дешевая. В городах оплачивают до 40%, а в селах – до 30%», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

В условиях, когда подача в Абхазию электроэнергии из России приостановлена, Грузия не располагает достаточными мощностями, чтобы увеличить подачу энергии в регион, указал он. Текущей зимой сама Грузия импортирует электроэнергию из Азербайджана, из-за холодов возросло ее потребление. В стране функционируют две теплостанции, и если будет принято решение о подаче электроэнергии в Абхазию, придется закупать природный газ и ввести в эксплуатацию дополнительные мощности – запустить теплостанции, чтобы вырабатываемую ими электроэнергию подавать в Абхазию. пояснил Мирцхулава. 

Он напомнил, что на сегодняшний день электроэнергию подает в Абхазию Ингури ГЭС, но ее мощности не хватает на покрытие всей территории Абхазии. При этом Ингури ГЭС работает на пределе возможностей и должна приостановить работу из-за низкого уровня воды, который создает риски надежности и безопасности арочной плотины.

«Ингури ГЭС работает при критическом уровне воды - на сегодняшний день примерно 411, 25 метров и в этих условиях, при этом уровне ежедневно ежесуточно Ингури ГЭС подает до 2,5 миллионов киловатт. Это совершенно недопустимо при таком уровне воды. Ингури ГЭ работать не должна, так нельзя опускаться ниже проектного уровня – мертвого объема. Изначально он был 440 метров, потом его снизили до 430 и при уровне ниже этого, гидростанции запрещено работать», - сказал Мирцхулава.

В Ингури ГЭС сообщили, что находятся в постоянном контакте с абхазской стороной и вопрос о нехватке электроэнергии известен. «Этот вопрос не новый, это непрерывный рабочий процесс, в котором мы принимаем решения с максимальным учетом интересов наших граждан», - сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в пресс-службе гидроэлектростанции.

У грузинских властей нет ресурсов для использования сложившейся ситуации в политических целях, полагает профессор Грузинского университета имени Ильи Чавчавадзе, бывший депутат парламента Давид Дарчиашвили. 

«Это правительство фокусируется только на собственном спасении и вряд ли оно способно вырабатывать и проводить какую-то долгосрочную стратегию в отношении Абхазии и Южной Осетии. Я не ожидаю ни от них, ни от России, что они смогут использовать эту ситуацию во благо чему-то доброму и вечному. Россия – мастер манипулировать разными ситуациями, тут все зависит от качества грузинских властей», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

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Автор: Инна Кукуджанова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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