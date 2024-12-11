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17:30, 11 декабря 2024

Подача электричества в Абхазии в дневное время сокращена

Электрический столб. Фото Елены Синеок, Юга.ру

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Работа ИнгурГЭС приостановлена из-за критически низкого уровня воды, Черноморэнерго сообщило о сокращении подачи электричества в дневное время до двух часов и 24 минут.

Как писал "Кавказский узел", в Абхазии на фоне проблем с энергоснабжением самой уязвимой частью населения оказались старики и дети. В домах и квартирах холодно, многие из тех, у кого есть печи, не могут купить дрова из-за приостановки социальных выплат. 9 декабря жители Абхазии пожаловались в соцсети, что из-за экономии властями электричества у них возникли проблемы с отоплением домов. Власти Абхазии рекомендовали закрыть школы и детсады из-за дефицита электроэнергии.

Власти России приостановили выплаты абхазским бюджетникам, поскольку власти Абхазии не исполняли договоренности, в том числе об инвестициях и законопроекте об апартаментах. В октябре министр экономики Абхазии подписал соглашение об инвестиционных проектах с Россией. 11 ноября в Абхазии из-за этого начались акции протеста, в результате президент Аслан Бжания ушел в отставку. 3 декабря парламент Абхазии отказался ратифицировать соглашение об инвестициях.

Приостановлена работа  ИнгурГЭС   «Из-за критический низкого уровня воды сработала автоматика и работа ИнгурГЭС остановилась» - сообщило сегодня агентство "Апсныпресс".

"Черноморэнерго" в своем Telegram-канале пояснило, что ранее станция выдавала мощность до 160 мегаватт в час. В связи с техническими изменениями, текущая максимальная мощность составляет 90 мегаватт в час. Также энергетики опубликовали новый график подачи электроэнергии. Согласно ему в период с 7.00 до 21.00 электроэнергия будет подаваться  по одному часу и 24 минуты два раза в день - в первой  второй половине дня.

С 21.00 до 07.00 подача электроэнергии будет осуществляться без ограничений, проинформировало "Черноморэнерго".

Ингури ГЭС (Ингурская ГЭС, ИнгурГЭС) – крупнейшая гидроэлектростанция на Кавказе, расположена на реке Ингури. После грузино-абхазского конфликта электростанция оказалась под юрисдикцией двух государств – непризнанной Абхазии и Грузии. Плотина Ингури ГЭС находится на территории, подконтрольной грузинским властям, управляющий щит – в контролируемом абхазской стороной Галском районе. При этом 100 процентов акций АО "Ингури ГЭС" остались в собственности грузинского государства. Между Абхазией и Грузией существует договоренность о разделе электроэнергии: 40% получает Абхазия, 60% – Грузия, говорится в справке "Кавказского узла" "Ингури ГЭС".

Напомним, опрошенные "Кавказским узлом" абхазские аналитики ранее рассказали, что в республике майнинговые фермы являются причиной нехватки электроэнергии. Местные жители считают, что большая часть майнинговых ферм контролируется чиновниками, и в знак протеста отказывается платить за электричество. Это усугубляет энергокризис. Майнинг криптовалюты стал в Абхазии бизнесом влиятельных людей, связанных с высокопоставленными чиновниками.

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Автор: "Кавказский узел"

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Черкесы. Фото https://commons.m.wikimedia.org/wiki/User:Andynapso Кавказские диаспоры Сирии

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