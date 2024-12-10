Энергокризис затронул самых уязвимых жителей Абхазии

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В Абхазии на фоне проблем с энергоснабжением самой уязвимой частью населения оказались старики и дети. В домах и квартирах холодно, многие из тех, у кого есть печи, не могут купить дрова из-за приостановки социальных выплат.

Как информировал "Кавказский узел", 9 декабря жители Абхазии пожаловались в соцсети, что из-за экономии властями электричества у них возникли проблемы с отоплением домов. Власти Абхазии закрыли школы и детсады из-за дефицита электроэнергии.

Власти России приостановили выплаты абхазским бюджетникам, поскольку власти Абхазии не исполняли договоренности, в том числе об инвестициях и законопроекте об апартаментах. В октябре министр экономики Абхазии подписал соглашение об инвестиционных проектах с Россией. 11 ноября в Абхазии из-за этого начались акции протеста, в результате президент Аслан Бжания ушел в отставку. 3 декабря парламент Абхазии отказался ратифицировать соглашение об инвестициях.

Жители Абхазии рассказали о трудностях из-за проблем с подачей света

Пока не мерзнем, отметила жительница Гудаутского района Наталья Ахронова.

"Я живу в селе. У нас стоит чугунная дровяная печь, а дров мы наготовили на 2-3 года вперед. С отоплением проблем не будет, но придется всем жить в самой большой комнате, потому что невозможно будет отапливать весь дом. Молодые смогут терпеть холод, а что делать пожилым людям? В каждой семье есть бабушки и дедушки, маленькие дети. Не все же могут позволить себе купить дров, например", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, все жители сталкиваются с бытовыми проблемами из-за ограничения подачи электроэнергии.

"Раньше мы могли планировать весь быт, не задумываясь о том, когда и что делать по дому. Сейчас уже есть ограничения. Приходится заранее планировать стирку, уборку, заранее все в доме поставить на зарядку, чтобы вдруг телефон не отключился в самый нужный момент. Уже начались перебои с интернетом. Вчера после 22 вечера связи не было. Дети пока идут в школу, но скоро будут каникулы вынужденные", – сказала Ахронова.

Ирина Цвиж отметила, что не представляет каким образом будет решать бытовые проблемы, если подачу электроэнергии не восстановят в полном объёме.

"А как работать без света, ночью что ли? Утром дети в школу без воды и света, со школы пришли – тоже нет света и воды. Вернулись в военное время. На днях обещают облачную погоду, так вообще придется в куртках зимних сидеть дома и на работе", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, когда закроют школы, то дети останутся дома без присмотра на половину дня.

"Мы пойдем на работу, а дети останутся дома. Без присмотра. Не у всех же есть бабушки и дедушки дома, чтобы за ними присмотрели. Придется оставлять их у родных, пока мы на работе. Я очень сильно надеюсь, что наши чиновники решат хотя бы эту проблему", – сказала Цвиж корреспонденту "Кавказского узла".

Отключения были в прошлом году, мы привыкли, отметил житель Сухумского района Игорь Делба.

"Я удивлен реакцией людей на эти отключения. Такое ощущение, что в Абхазии никогда не было проблем с электричеством. В прошлом году в декабре также отключали свет, приходилось адаптироваться. Да, не по такому графику, когда света в основном нет, но тем не менее отключали. И с интернетом были проблемы. И в школах была проблема с отоплением, но хорошо, что во многих школах все еще стоят дровяные печи", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, нужно время для решения проблем. "Нам надо немного потерпеть, дать время новым переговорщикам. Думаю, на днях уже будут хорошие новости", – считает Делба.

Опрошенные "Кавказским узлом" абхазские аналитики ранее рассказали, что в республике майнинговые фермы являются причиной нехватки электроэнергии. Местные жители считают, что большая часть майнинговых ферм контролируется чиновниками, и в знак протеста отказывается платить за электричество. Это усугубляет энергокризис. Майнинг криптовалюты стал в Абхазии бизнесом влиятельных людей, связанных с высокопоставленными чиновниками.

Аналитики поспорили о политической составляющей энергокризиса

Кризис в отношениях с Россией привел к проблемам с подачей электроэнергии, считает политолог Давид Дасания.

"Мы считаем, что это совершенно не партнерское отношение России к Абхазии, когда электричество продают по коммерческой цене – 4-5 рублей за киловатт. До сих пор Абхазия находится в состоянии послевоенной разрухи. Мало что восстановлено. Целые города, населенные пункты находятся в том состоянии, в котором были 30 лет назад. Теперь абхазы имеют свет в течение ночи с 21:00 до 07:00 и далее уже в течение дня подают в общей сумме 4 часов 40 минут", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Аналитик считает, что Абхазии следовало быть готовой к такому развитию событий.

"Как быть с детьми? Люди лишаются тепла, света. Школы очень скоро будут закрыты. Этот кризис в основном инспирирован Россией. Да, понятно, что абхазы должны были за 32 года подумать о каком-то альтернативном виде энергии, должны были поставить солнечные батареи, чтобы получать электроэнергию с других источников. Но ничего не было сделано и теперь в стране вот такой кризис", – сказал Дасания.

Россия может потерять свое влияние, если не пересмотрит свое отношение к происходящему, считает политолог.

"Я, как человек, который всегда защищал интересы России, предупреждаю, что, если Москва не хочет терять свое лицо в Абхазии, надо решить вопрос с социальным перетоком. Тем более, что скоро Новый год, нужно организовать социальный переток электричества в Абхазию. Россия это может. Властям Абхазии надо работать в этом направлении, чтобы решить эти проблемы. Голосование в парламенте об инвестсоглашении, в свою очередь, усугубляет ситуацию с электричеством. Надо что-то делать с этим проектом. Хочу отметить, что основная вина на абхазской стороне, надо было развивать экономику. Но России следует действовать очень тонко, надо понимать, что это Кавказ. Если бы абхазы приняли этот проект так, как нравится Москве, такого давления на Абхазию не было бы. Но народ против и готов терпеть подобные трудности как, например, подача электроэнергии", – объяснил Давил Дасания.

Ответственность за кризис в любом случае несет абхазская сторона, считает заведующая отделом национальной экономики Центра социально-экономических исследований Абхазии Шатипа Хатуна.

"Энергетический кризис в Абхазии – это уже факт, но что касается кризиса в отношениях России и Абхазии – это домыслы. Энергетический кризис объясняется несколькими причинами. Главные причины, на мой взгляд, непонятное, не закрепленное никакими документами совместное управление ИнгурГЭСа. Вторая причина в том, что, когда в стране есть дефицит энергомощностей, в это время происходит легализация майнинга правительством. Это был очень серьезный удар по этой отрасли. Многие годы, когда у нас были перебои, Россия обеспечивала нам переток, но наше потребление стало нарастать и переток стал коммерческим. Причина этого перехода может быть в каких-то невыполненных Абхазией обязательствах. Но и за это ответственность несет абхазская сторона", – сказала Хатуна корреспонденту "Кавказского узла".

Она считает, что в Абхазии необходимо сформировать антикризисное правительство.

"Неэффективность управления четко прослеживается тем, что после войны Грузия, эксплуатируя ИнгурГЭС, обеспечивала Абхазию бесплатной генерацией электроэнергии. Россия после признания в 2008 году безвозмездно направила в наш бюджет помощь почти 80 миллиардов рублей. Имея две такие составляющие, мы оказались в такой сложной ситуации, что показывает кризис и неэффективность управления", – сказала аналитик.

Необходимо систематизировать отношения Абхазии и Грузии по эксплуатации ИнгурГЭС, оптимизировать тарифную политику, объявить на конкурсной основе восстановление перепаданных ГЭС, продолжила она. "Конечно, принимать серьезные и продуманные меры для фактической реализации запрета майнинга. Когда в экономики есть системный кризис, пока не будет выработан механизм для его преодоления, то невозможно будет решать отдельные кризисы в отдельных отраслях. Это еще более актуализирует принятие антикризисных мер", – сказала экономист.

Отказ властей Абхазии ратифицировать инвестиционное соглашение не является причиной создавшегося кризиса, считает аналитик.

"Слишком просто так политизированно относиться к вопросу об инвестсоглашении. Вряд ли там есть прямая связь с ситуацией с электричеством и тем, как голосовал парламент по вопросу инвестсоглашения. В подтверждение хочу сказать, что ещё далеко до инвестсоглашения, в 2023 году, межправительственная комиссия по социально-экономическому сотрудничеству Абхазии и России утвердила финансирование коммерческой поставки электроэнергии в целях ликвидации нехватки электроэнергии", – обратила внимание Шатипа Хатуна.

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