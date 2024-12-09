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19:26, 9 декабря 2024

Власти Абхазии закрыли школы и детсады из-за дефицита электроэнергии

Счетчик. Фото Елены Синеок Юга.ру

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Занятия в школах и детсадах Абхазии решено приостановить с 10 декабря в связи с нехваткой электроэнергии.

Как писал "Кавказский узел", 5 декабря власти Абхазии заявили, что переток электроэнергии из России оплачен до 7 декабря, но в случае его прекращения электроэнергии хватит лишь на восемь часов в сутки. С 7 декабря действовал новый график ограничений, по которому электричество в Абхазии отключалось на шесть часов ежесуточно: три раза в сутки по два часа.

Гендиректор "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия сообщил на совещании 5 декабря, что в случае остановки перетока электроэнергии из России приток энергии составит 3 миллиона киловатт-часов – треть "от нашего потребления сегодняшнего". "Значит, если мы только на ИнгурГЭСе останемся, то семь, максимум восемь часов в сутки будем иметь свет. Все остальное время будет обесточено", - заявил он.

С 10 декабря в Абхазии будут приостановлены занятия в школах и детсадах из-за ситуации с энергоснабжением, заявил сегодня и.о. премьер-министра Валерий Бганба.

«Мы сегодня приняли решение пока на неделю с завтрашнего дня освободить школы, детские садики. Мы предлагаем взять дополнительные каникулы, оповестить наших учителей, директоров школ и колледжей, заведующих детскими дошкольными образовательными учреждениями, чтобы они взяли под контроль образовательный процесс и дети занимались дома», - приводит его слова "Апсныпресс".

В свою очередь и.о. министра здравоохранения Эдуард Бутба сообщил, что генераторы, установленные в крупных больницах, продолжают работать исправно, но их ресурсы ограниченны. Он предложил зарезервировать больший объем для лечебных учреждений с реанимационными отделениями, сообщает "Абхазия-информ".

С сегодняшнего дня в связи "со сложной ситуацией в энергоснабжении" вводится новый график на подачу электроэнергии, объявила в своем телеграм-канале компания "Черноморэнерго".

По новому графику с 21.00 до 07.00 подача электроэнергии будет осуществляться без ограничений, а в остальное время свет включается лишь на 2 часа 20 минут два раза в сутки.

Напомним, власти России с 1 сентября приостановили соцвыплаты, адресованные абхазским учителям, врачам и силовикам. Также МИД Абхазии сообщил о возможном введении коммерческих цен на переток электроэнергии. Россия приостановила выплаты, поскольку власти Абхазии не исполняли договоренности, в том числе об инвестициях и законопроекте об апартаментах.

В октябре министр экономики Абхазии подписал соглашение об инвестиционных проектах с Россией. 15 ноября начались массовые протесты с требованием к парламенту не ратифицировать соглашение. Протесты привели к отставке президента Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией".

В феврале 2023 года компания "Черноморэнерго" вводила график отключений электричества. Ограничения тогда были объяснены тем, что переток из России не покрывает расходы электроэнергии. В ноябре 2022 года Абхазия в третий раз за два года получила переток электроэнергии из России, чтобы восполнить дефицит электроэнергии. Однако перебои с подачей света не прекращались и после того, как Абхазия получала переток электроэнергии.

Ежедневные отключения света приводят к выходу из строя бытовой техники, а слабое напряжение в сети не позволяет пользоваться отоплением, пожаловались опрошенные "Кавказским узлом" местные жители. В конце декабря 2020 года из-за нестабильной подачи электроэнергии руководство Центральной районной больницы Сухума приняло решение отключить компьютерный томограф.

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Автор: "Кавказский узел"

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