Власти Абхазии увеличили ограничения на подачу света

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Ограничение на подачу электричества жителям Абхазии увеличено до шести часов в сутки.

Как информировал "Кавказский узел", 5 декабря власти Абхазии заявили, что переток электроэнергии из России в республику оплачен до 7 декабря, но в случае его прекращения электроэнергии хватит лишь на восемь часов в сутки.

С сегодняшнего дня в Абхазии введен новый график ограничений на электроснабжение. Время ограничений увеличено на два часа – до шести часов в сутки, сообщил сегодня в своем телеграм-канале ИА "Аиашара".

График отключений привел телеграм-канал "D News Абхазия". В графике указано, что подача света ограничивается в три этапа, каждый из которых составляет два часа.

Напомним, с 1 сентября власти России приостановили социальные выплаты абхазским учителям, врачам и силовикам. Также МИД Абхазии сообщил о возможном введении коммерческих цен на переток электроэнергии. Россия приостановила выплаты, поскольку власти Абхазии не исполняли договоренности, в том числе об инвестициях и законопроекте об апартаментах.

В октябре министр экономики Абхазии подписал соглашение об инвестиционных проектах с Россией. 15 ноября в Абхазии начались массовые протесты с требованием к парламенту не ратифицировать соглашение. Протесты привели к отставке президента Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией".

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