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19:44, 18 декабря 2024

Власти Абхазии решили попросить электроэнергию у Грузии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Кабмин Абхазии поручил "Черноморэнерго" обсудить возможность увеличения поставок электроэнергии из Грузии в зимний период, компенсировав их за счет летней выработки электроэнергии.

Как писал "Кавказский узел", с 7 декабря электричество в Абхазии отключалось по графику на шесть часов ежесуточно: три раза в сутки по два часа. С 9 декабря свет включали без ограничений в ночное время (с 21.00 до 07.00), а в остальное время - лишь на два часа 20 минут два раза в сутки. 11 декабря работа ИнгурГЭС была приостановлена из-за критически низкого уровня воды, и подача электричества в дневное время была сокращена до двух часов и 48 минут.

В домах и квартирах холодно, многие из тех, у кого есть печи, не могут купить дрова из-за приостановки социальных выплат, пожаловались жители Абхазии. 9 декабря местные жители сообщили в соцсети, что из-за экономии электричества властями у них возникли проблемы с отоплением домов. Власти Абхазии рекомендовали закрыть школы и детсады из-за дефицита электроэнергии.

Исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба поручил представителям «Черноморэнерго» обсудить возможность увеличения поставок электроэнергии с грузинской стороной. В частности, на заседании Кабмина обсуждался вариант  увеличения Грузией зимних поставок электроэнергии за счет использования летнего перетока, когда выработка ИнгурГЭС позволит это осуществить, сообщило сегодня агентство "Апсныпресс".

Также было принято решение в целях экономии электроэнергии отключать с полуночи освещение на республиканской трассе, указано в сообщении.

Кроме этого, и.о. вице-премьера, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба проинформировал, что 450 аппаратов для майнинга криптовалют изъяли в Абхазии с 4 по 18 декабря. Он подчеркнул, что график включений электричества пока остается в силе.  «За 2024 год было выявлено и изъято 2026 аппаратов. С начала работы нашей комиссии изъято около 450 аппаратов", приводятся его слова в публикации. 

Напомним, 14 декабря опрошенные "Кавказским узлом" аналитики указали, что майнинг стал проблемой в абхазии из-за его массовости и коррупции. Также они отметили, что борьба с майнинг-фермами в стране лишь имитируется. 16 декабря жители Абхазии потребовали эффективной работы правоохранителей для борьбы с энергокризисом. Недовольные результатами МВД в борьбе против майнинга жители страны создали дружины для ликвидации майнинг-ферм, а также призывают в соцсетях сообщать о их местонахождении. Даже если полностью уничтожить майнинг-фермы, электроэнергии Абхазии будет не хватать, а появление дружин для борьбы с майнерами подтверждает неэффективность действий властей, считают политологи.

Власти Абхазии еженедельно отчитываются об оплате перетока электроэнергии с российской стороны. Ранее власти России приостановили выплаты абхазским бюджетникам, поскольку власти Абхазии не исполняли договоренности, в том числе об инвестициях и законопроекте об апартаментах. В октябре министр экономики Абхазии подписал соглашение об инвестиционных проектах с Россией. 11 ноября в Абхазии из-за этого начались акции протеста, в результате президент Аслан Бжания ушел в отставку. 3 декабря парламент Абхазии отказался ратифицировать соглашение об инвестициях.

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Автор: "Кавказский узел"

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