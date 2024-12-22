Эксперты оценили шансы Абхазии на получение электричества от Грузии

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Грузия имеет возможности для дополнительной поставки электроэнергии в Абхазию, но для этого необходимо желание грузинской стороны, считают опрошенные аналитики.

Как писал "Кавказский узел", с 7 декабря электричество в Абхазии отключалось по графику на шесть часов ежесуточно: три раза по два часа. С 9 декабря свет включали без ограничений в ночное время (с 21.00 до 07.00), а в остальное время - лишь на два часа 20 минут два раза в сутки. 11 декабря работа ИнгурГЭС была приостановлена из-за критически низкого уровня воды, и подача электричества в дневное время была сокращена до двух часов и 48 минут. На фоне энергокризиса в Абхазии оператор сотовой связи предупредил об отключениях, хлебопеки подняли цены, участились случаи кражи генераторов.

В домах и квартирах холодно, многие из тех, у кого есть печи, не могут купить дрова из-за приостановки социальных выплат, пожаловались жители Абхазии. 9 декабря местные жители сообщили в соцсети, что из-за экономии электричества властями у них возникли проблемы с отоплением домов. Власти Абхазии рекомендовали закрыть школы и детсады из-за дефицита электроэнергии.

Аналитик, много лет изучавший Абхазию, на условиях анонимности рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что 19 декабря оппозиционеры Леван Микаа и Илия Гуния "ездили на Ингури ГЭС искать там главных майнеров, хотя их имена все знают". Источник со ссылкой на директора ГЭС Левана Мебонию заявил, что "в Абхазию в ноябре ушло 90% электроэнергии с ГЭС", при этом электричество отдается по себестоимости, но и эти суммы не платятся. По его словам, "можно будет подумать о дополнительной продаже электричества", когда будет оплачено уже полученное.

"Хотя теоретически Грузия может дать электричество, чтобы попытаться изменить свой имидж в Абхазии, - отметил аналитик. - Другое дело, что Грузия реально не готова присоединять Абхазию сейчас. Чтобы получить на свою шею это клубок проблеем, но с перспективой на будущее - вполне возможно".

Еще один российский эксперт также на условиях анонимности заявил корреспонденту "Кавказского узла", что физическая возможность продажи электроэнергии у Грузии есть. "Недавно Грузия предлагала продать излишки электроэнергии в России. Значит, излишки есть. Но здесь другая проблема – все полученное электричество пойдет на майнинг, и не факт, что Грузии захочется это финансировать", - сказал он.

Эксперт подчеркнул, что отношение Грузии к Абхазии мало зависит от того, проевропейским или пророссийским является ее правительство. "Вне зависимости от этого она готова к урегулированию конфликта в Абхазии. На выгодных для себя условиях, конечно", - отметил он.

Политолог Давид Дасания выразил сомнения в том, что Грузия сможет физически найти эти объемы электричества, поскольку, по его словам, недавно она сама закупала в России электричество на два миллиона долларов. "Но Грузия смогла ты сделать политический жест перед Новым годом, чтобы улучшить отношения между грузинским и абхазским народами", - сказал он "Кавказскому узлу".

Экс-глава «Черномоэнерго», депутат парламента Абхазии Резо Зантария подтвердил, что физическая возможность для поставок электричества в Абхазию у Грузии есть. "Мы объединены в единую энергосистему. Но захотят ли они сделать это реально, надо спрашивать у самих представителей Грузии", - заявил он.

Напомним, 5 декабря гендиректор "Черноморэнерго" заявил, что в случае остановки перетока электроэнергии из России приток энергии составит 3 миллиона киловатт-часов – треть "от нашего потребления сегодняшнего". "Значит, если мы только на ИнгурГЭС останемся, то семь, максимум восемь часов в сутки будем иметь свет. Все остальное время будет обесточено", – сказал он.

Проблемы в энергетике Абхазии также связаны с массовой установкой оборудования для майнинга, сообщило в 2020 году руководство "Черноморэнерго". При этом данные, опубликованные компанией, об этом однозначно судить не позволяют, говорится в справке "Кавказского узла" "Прожорливый майнинг: кто виноват в абхазском блэкауте?".

Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики указали, что к энергокризису привел майнинг, который стал проблемой в Абхазии из-за его массовости и коррупции. По их словам, борьба с майнинг-фермами в Абхазии лишь имитируется.

Майнинг криптовалюты стал в Абхазии бизнесом влиятельных людей, связанных с высокопоставленными чиновниками. Местные жители в знак протеста отказываются платить за электричество, и это усугубляет энергокризис.

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