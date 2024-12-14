Аналитики оценили эффективность борьбы с майнингом в Абхазии

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Майнинг стал проблемой в Абхазии из-за его массовости и коррупции, при этом рейды по домам и квартирам, идею которых рассматривают власти, вряд ли станут решением.



Как писал "Кавказский узел", с 7 декабря электричество в Абхазии отключалось по графику на шесть часов ежесуточно: три раза в сутки по два часа. С 9 декабря свет включали без ограничений в ночное время (с 21.00 до 07.00), а в остальное время - лишь на два часа 20 минут два раза в сутки. 11 декабря работа ИнгурГЭС была приостановлена из-за критически низкого уровня воды, и подача электричества в дневное время была сокращена до двух часов и 48 минут. Энергетики и власти объясняют кризис в сфере энергетики в том числе значительным потреблением электричества майнинговыми фермами. К кризису привела недальновидность властей, не обеспечивших стабильность экономики и модернизацию инфраструктуры, указали аналитики.

Почему майнинг для Абхазии превратился в значительную проблему и будут ли эффективны осмотры сотрудниками "Энергонадзора"

частных домов и квартир "без церемоний", идею которых обсуждают власти, "Кавказскому узлу" рассказали политологи Давид Дасания и Нателла Акаба, глава ветеранского движения «Аруаа» Темур Гулия, юрист НПО «Центр гуманитарных программ» Саид Гезердава и аналитик, много лет изучающий Абхазию и эксперт по Абхазии, говорившие на условиях анонимности.

Аналитик рассказал, что майнинг появился в 2017 году. "В 2019 году его запретили, но крупные фермы, понятное дело, никто не тронул. Потом машинки начли покупать буквально все. При Бжании происходили показательные изъятия, а потом оборудование тихо возвращали за выкуп. Крупные майнинговые фермы никто не трогает, поскольку все чиновники в доле. Чем громче кто-то из них говорит о патриотизме, тем больше вероятности, что у человека самого ферма. В итоге сейчас на майнинг уходит до 45% потребляемого электричества", - заявил он.

Эксперт по Абхазии отметил, что в Абхазии занимаются майнингом многие. «Все это знают. Просто у кого там пять машинок, шесть машинок на хлебушек, а у кого тоннелями. Все хорошо понимают, у кого это все есть. Это такой более широкий вопрос государственной несостоятельности», - подчеркнул он.

Давид Дасания заметил, что майнинг становится проблемой, действительно ответственен за кризис. «Цена биткоина взлетела и майнеры начали действовать активнее. Были люди, у которых власти все изымали, а потом после приговоров возвращали», - заметил он.

Темур Гулия отметил, что майнинговые фермы нанесли огромный ущерб Абхазии, и фактически спровоцировали энергетический кризис. "Энергетики уже заявили, что они могут определять местоположение майнинг-ферм. При этом все ведомства, которые должны этим заниматься – и МВД и министерство энергетики, которые существуют и действуют уже давно, ничего не делают. Можно предположить, что речь идет о материальной заинтересованности чиновников в работе ферм", - возмутился он.

Проблемы в энергетике Абхазии также связаны с массовой установкой оборудования для майнинга, сообщил в 2020 году гендиректор "Черноморэнерго". При этом данные, опубликованные компанией, об этом однозначно судить не позволяют, говорится в справке "Кавказского узла" "Прожорливый майнинг: кто виноват в абхазском блэкауте?".

Говоря о возможности «Энергонадзора» повлиять на закрытие майнинг-ферм, мнения экспертов разделились.Аналитик подчеркнул, что осмотры «формально законны». "Участковый же может зайти, осмотреть. Но сейчас идут споры, поскольку никто не хочет с этим связываться. В абхазских условиях, если взяться за это всерьез, можно достичь хорошего результата. Главное, чтобы занялись. Это будет достаточно эффективно, чтобы не покупали новые майнинговые машинки. Если будет несколько дел с реальными сроками, то этого можно будет достичь»,- заметил он.

«С учетом абхазского менталитета стычки при этом будут и довольно часто. Далеко не все захотят пускать проверяющих - мало ли что еще дома

может быть – наркотики, оружие", - заявил он.

Эксперт подчеркнул, что из-за пронизанности Абхазии майнингом борцы с ним будут "выходить каждый день на самих себя". «Вот я, например, хочу заниматься наведением порядка в этой области. Я должен отнять ферму у своего племянника, сына, дяди, брата и так далее. Ну, то есть, слишком узкая вот эта вот среда она всё равно является блокирующей для любой протогосударственности", - считает он.

Эксперт счел, что возможные проверки ни к чему не приведут. "Я думаю, что силовые методы там вообще абсолютно не будут работать. То есть это нереально. Никуда они не могут зайти, никто не позволит зайти < в том числе из-за угрозы применения оружия>. Ну может куда-то и ворвутся, где-то в отдельный дом, покажут с телевидением. Но это будут разовые акции. Системно это все равно не получится. А уж тем более не говоря о тех, кто имеет большие площадки для майнинга», - заявил он.

Дасания отметив, что "Абхазия – по-черному коррумпированное государство", заявил, что поиск и закрытие майнинг-ферм "должен взять в свои руки народ Абхазии". ""Черноморэнерго" знает, где находятся майнеры, но они им не по зубам. Люди, если они точно уверены, что там есть майнинг, снесут заборы, закрывающие эти машины", - заключил он.

Нателла Акаба отметила, что борьба с майнингом – это настоятельная необходимость. "Если у кого-то майнинговая машина, нужно

прекращать ее работу", - подчеркнула она.

Саид Гезердава заявил, что у "Энергонадзора" очень ограниченные полномочия, «Они не могут проводить осмотр жилища, обыск, выемку - все это компетенция только органов дознания (милиции). У «Энергонадзора» есть полномочие получать доступ к приборам учета и все», - подчеркнул он.

Гезердава отметил, что существует два вида ответственности за присоединение к электрическим сетям для осуществления деятельности по добыче криптовалют (майнинга) и в этих рамках возможны процессуальные действия: уголовная и административная. «Разница между ними в потреблении - уголовная ответственность наступает, если суммарное потребление электроэнергии подключенным к электрическим сетям оборудованием, используемым для осуществления деятельности по добыче криптовалют в размере, превышающем 300 кВт, меньше - административная. Выявление и административных правонарушений и уголовных преступлений – это сфера деятельности органов дознания», - заметил юрист.

Гезердава заявил, что проводить осмотр, обыск и выемку в жилых помещениях можно на основании судебного решения либо в исключительных случаях, если это не терпит отлагательства, указанные следственные действия могут быть произведены на основании постановления следователя или дознавателя без получения судебного решения. В этом случае следователь или дознаватель в течение 24 часов с момента начала производства следственного действия уведомляет судью и прокурора о производстве следственного действия.

Вопрос выявления уголовных преступлений лучше регламентирован в части, касающейся доступа к жилью граждан, таких положений нет в административно-процессуальном законодательстве. Если выявляется административное нарушении, то оно, скорее всего констатируется

постфактум по результатам других мер процессуального принуждения в рамках уголовного производства. "Стычки, конечно, возможны», - рассказал Гезердава.

Гулия подчеркнул, что возможность борьбы с майнерами есть, и выразил уверенность, что после того, как оппозиция победит на выборах в 2025 году, все майнинговые фермы будут закрыты. "Сейчас, пока у власти находятся представители предыдущей власти, ничего не делается. Но когда мы придем к власти, все владельцы ферм будут привлечены к ответственности за энергетический кризис и нанесенный Абхазии финансовый ущерб", - заключил он.

Говоря о возможности строительства ТЭЦ в Абхазии аналитик подчеркнул, что для этого надо либо начать вновь добывать уголь, либо закупать газ и, главное, пустить в отрасль иностранные инвестиции. «Здешний бизнес не горит желанием вкладываться. А иностранцев не пускают – стратегическая отрасль, им дают вкладываться в мощности не более 5 мегаватт, поэтому Сухумская ГЭС в аренде, - отметил он.

Эксперт отметил, что решение этих вопросов может быть связано только либо с внешними инвестициями, либо с тем, что может быть на основе какой-то возможности российско-абхазской договоренности будут прокладываться новые линии для альтернативного запитывания абонентов по российским ценам. "Но сейчас ситуация обстоит простым образом. Если, например, представим себе, возникает инвестор или группа инвесторов, которые готовы вкладываться, они приходят под договоренности с любой действующей властью. Это деньги, это возможности, значит оппозиция сделает все, чтобы поломать сделку текущей власти, скажем по энергетике, чтобы никто не получал деньги, больше чем они сами и не уходил вперед. То есть все последние 10 лет абхазская политика заключалась в том, чтобы поломать

оппоненту его проекты. Хорошие они были, нехорошие, это второй вопрос, воровались там под них деньги или нет, но есть задача была заблокировать любое движение, потому что за любым движением стоят деньги, если на какая-то из группировок на деньги поднимется сильно выше окружающих, значит у него будет шанс создать какое-то подобие государства, то есть подавить остальных. Соответственно остальные борются с тем, чтобы никто не поднялся. Поэтому ничего не изменится", - заявил он.