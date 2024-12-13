Энергокризис в Абхазии стал итогом беспечности властей

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К кризису привела недальновидность властей, не обеспечивших стабильность экономики и модернизацию инфраструктуры, указали аналитики.

Как писал "Кавказский узел", с 7 декабря электричество в Абхазии отключалось по графику на шесть часов ежесуточно: три раза в сутки по два часа. С 9 декабря свет включали без ограничений в ночное время (с 21 до 7 часов), а в остальное время - лишь на 2 часа 20 минут два раза в сутки. 11 декабря работа ИнгурГЭС была приостановлена из-за критически низкого уровня воды, и подача электричества в дневное время была сокращена до двух часов и 48 минут.

В домах и квартирах холодно, многие из тех, у кого есть печи, не могут купить дрова из-за приостановки социальных выплат, пожаловались жители Абхазии. 9 декабря местные жители сообщили в соцсети, что из-за экономии электричества властями у них возникли проблемы с отоплением домов. Власти Абхазии рекомендовали закрыть школы и детсады из-за дефицита электроэнергии.

Энергетический кризис в Абхазии прокомментировали "Кавказскому узлу" политологи Давид Дасания и Нателла Акаба, а также аналитик, много лет занимающийся изучением Абхазии, и эксперт, также попросивший не публиковать его имя.

Это проблема всего абхазского народа, который палец о палец не ударил, чтобы что-то построить

Для модернизации инфраструктуры в Абхазии «было безвозвратно упущено время», констатировал Давид Дасания. «Мы 32 года ничего не делали, чтобы создать себе "подушку безопасности". Это проблема всего абхазского народа, который палец о палец не ударил, чтобы что-то построить, хотя за эти годы было множество возможностей. Это была общая недальновидность, которая в том числе плохо сказалась на общем развитии государства. Абхазы были коррумпированы еще до признания Россией. А после этого стали еще более коррумпированы. Пришли российские чиновники и сказали абхазским коллегам - мы будем вам давать [миллиарды] рублей в год, но половину вы будете отдавать обратно, а с остальным делайте что хотите. И министры начали раздавать своим родственникам и знакомым большие деньги. Мне известна история, когда один человек получил на свой проект 150 миллионов рублей, и эти деньги ушли в никуда», - рассказал он.

Нателла Акаба рассказала, что в домах по несколько часов нет света. "Многие абхазы считают, что для того, чтобы так не было, нам нужно улучшить отношения с Россией, она дает нам электричество. Электричество от Грузии или Турции Абхазия получать не может, поскольку мы окажемся в зависимости от них", - сказала она.

Гендиректор "Черноморэнерго" заявил 5 декабря, что в случае остановки перетока электроэнергии из России приток энергии составит 3 миллиона киловатт-часов – треть "от нашего потребления сегодняшнего". "Значит, если мы только на ИнгурГЭСе останемся, то семь, максимум восемь часов в сутки будем иметь свет. Все остальное время будет обесточено", - сказал он.

До 2008 года Абхазии хватало электроэнергии – в основном благодаря "джентльменскому соглашению" с Грузией о совместном использовании Ингурской ГЭС, рассказал аналитик, много лет занимающийся изучением Абхазии.

"Сначала было соотношение 50 на 50, потом пошел перекос в сторону абхазов, поскольку у них энергопотребление росло. Кроме того, с конца 2010-х появился майнинг криптовалют, на который сейчас приходится почти половина энергопотребления [в Абхазии]", - сказал он.

Проблемы в энергетике Абхазии также связаны с массовой установкой оборудования для майнинга, сообщил в 2020 году гендиректор "Черноморэнерго". При этом данные, опубликованные компанией, об этом однозначно судить не позволяют, говорится в справке "Кавказского узла" "Прожорливый майнинг: кто виноват в абхазском блэкауте?".

Сейчас, по словам аналитика, совпало несколько факторов: осень, когда люди включили электропечи, заморозка ледников, которые питали Ингури, что привело к падению уровня Джварского водохранилища, от которого работает Ингурская ГЭС.

Не было стратегии, не было планов, не было государства как такового

Другой эксперт, также говоривший на условиях анонимности, отметил, что для восстановления генерации электричества «нужно иметь государство». "В тех условиях, в которых жила Абхазия все последние десятилетия, не было стратегии, не было планов, не было государства как такового - как интеллектуального в том числе механизма. И из-за слабости рынка, низкой демографической емкости и экономической изоляции Абхазии (в том числе из-за целенаправленной внутри Абхазии политики недопущения внешних инвестиций) не возникло то, что возникло даже в наиболее отсталых регионах стран бывшего советского пространства: когда инфраструктура появлялась просто потому, что это выгодно и кто-то готов был в это вкладывать деньги. Здесь этого не произошло и, конечно, еще 10-15 лет назад было ясно, что энергетика грохнется... Сейчас следующая проблема - это разрушающиеся старые 1970-х−1980-х годов, плохо построенные с огромным количеством нарушений многоэтажные дома, в которых живут люди, в которых по 30 лет после войны стоит вода в подвалах… Через 5-10 лет это тоже рванет. То есть это страна, в которой инфраструктура находится на уровне конца 1980-х годов", - сказал он.

По его мнению, в Абхазии не все оплачивали счета за электроэнергию. "Абхазы практически не платили раньше (исключение составляли возвращенцы из Турции, которые платили, как привыкли раньше – день в день), но потом потихонечку все-таки это началось. Вот сейчас знаю, что люди многие платят, стараются платить", - сказал он.

Иногда оплачивают задолженность даже за год, чтобы помочь стране

Сейчас жители стремятся погасить долги за электричество и публикуют в Facebook* квитанции об оплате долгов, подтвердил Давид Дасания. «Некоторые иногда оплачивают задолженность даже за год, чтобы помочь стране расплатиться за электричество. А директор [одного из предприятий] ради этого авансом внес 80 миллионов налогов», - сказал он.

Сама Абхазия может обеспечить энергоснабжение только в ночные часы за счет Ингурской ГЭС, считает Дасания. «Россия дает нам электричество по коммерческим ценам. Неужели Россия хочет, чтобы в Абхазии не осталось людей, которые поддерживают ее?» - заметил политолог.

Однако он признал, что в Турции, которая также могла бы поставлять электроэнергию, цена за киловатт почти в два раза дороже. «У Турции цена 7 рублей киловатт, у России – 4 рубля 10 копеек», - заявил Дасания.

Российский аналитик также отметил, что вариант покупки электричества в Грузии или Турции не рассматривается абхазскими властями по экономическим соображениям, поскольку "там электричество еще дороже".

В октябре министр экономики Абхазии подписал соглашение об инвестиционных проектах с Россией. 15 ноября начались массовые протесты с требованием к парламенту не ратифицировать соглашение. Протесты привели к отставке президента Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией".

Эксперт исключил версию о том, что энергокризис в Абхазии – это попытка «подтолкнуть» Абхазию в сторону Грузии. По его мнению, это больше следствие смены власти с отстранением президента Аслана Бжании. «Москва сейчас просто умыла руки. Обычно она при всем своем скепсисе, так сказать, по отношению к происходящему в Абхазии, при наличии действующей власти, как-то договаривалась», - подчеркнул он.

Давид Дасания также отметил, что Абхазия "не хочет иметь ничего общего" с Грузией.

Российский аналитик также исключил вероятность подобного сценария. «Во-первых, непонятно, что случится в самой Грузии [в результате политического кризиса]. А во-вторых, абхазское общество элементарно не готово к такому развороту», - сказал он.

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