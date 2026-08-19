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15:20, 19 августа 2026

Пользователи соцсети усомнились в данных Росстата о размере пенсий в Кабардино-Балкарии

Пенсионеры. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Кабардино-Балкарии средняя пенсия составляет 19,2 тысячи рублей, рапортовал Росстат. Жители республики, комментируя отчет ведомства в соцсети, заявили, что фактически получают меньшие суммы. Также они указали на низкий размер пенсий в сравнении с нынешними ценами.

По данным Росстата, на 1 июля средний размер пенсии в Кабардино-Балкарии составил 19 299 рублей против 19 312 рублей в первом квартале.

Данные статистики 14 августа привел Instagram*-паблик "nalchiiknews", на который подписаны около 101 тысячи пользователей. На 15.00 мск 19 августа этот пост набрал 46 отметок "Нравится" и 26 комментариев.

Комментаторы, позиционирующие себя в качестве жителей республики, заявили, что фактически получают меньше указанной средней пенсии. "У меня 17 800. Остальные где? Где статистика?" – написал пользователь с ником _00000.__001.

"У меня вообще 17 300", – заявила prezent_zara.

"40 лет отработала, а на среднюю пенсию не заработала", – посетовала madina77zhemukhova.

Пользователи усомнились в достоверности приведенной статистики. "А люди в курсе, что у них такая пенсия? Тем более средняя? Откуда они берут такие цифры?" – спросила key_gorizont07.

"Откуда вы берете такие цифры? Большинство получает 17–18 тысяч", – написала svet_lanasaban.

"Не смешите людей. Откуда вы берете эти цифры?" – задалась вопросом marina_21367.

Комментаторы указали, что даже пенсии около 20 тысяч рублей недостаточно при нынешних расходах. "Что думают наверху: можно на 20 тысяч прожить месяц при нынешних ценах и оплате ЖКХ? Они эти 20 тысяч растянут на месяц?" – спросил nik121122.

"Хоть бы дожили, а потом долго-долго жили на эту пенсию без какой-либо поддержки!" – написала mart142000.

"И то нормально не выдают", – заявил пользователь liiliya.b.

"Кавказский узел" также писал, что жители Кабардино-Балкарии ранее неоднократно критиковали размер пенсионных выплат. Так, в январе 2023 года жители республики заявили, что повышение пенсий не компенсирует роста расходов на продукты и коммунальные услуги. Некоторые пенсионеры тогда сообщали о выплатах около 13 тысяч рублей.

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Автор: "Кавказский узел"

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