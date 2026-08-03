Нальчанин оштрафован за дискредитацию армии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Нальчике оштрафовал местного жителя Азамата Балкизова, признав, что опубликованное им в мессенджере видео дискредитировало военных.

Как информировал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, с тех пор жители России, в том числе Кабардино-Балкарии, привлекаются по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Согласно материалам дела, житель Нальчика Азамат Балкизов разместил в мессенджере WhatsApp* видео, содержание которого силовики сочли дискредитирующим армию. Они составили протокол в отношении Балкизова и направили материалы в суд.

Нальчикский городской суд признал Азамата Балкизова виновным в дискредитации вооруженных сил РФ и оштрафовал его на 30 тысяч рублей, сообщается в карточке дела, опубликованной на сайте суда.

"Кавказский узел" также писал, что ранее суд оштрафовал жителя Черекского района Казбека Казакова, признав, что опубликованное им видео в соцсети "ВКонтакте" дискредитировало военных.