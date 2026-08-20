Житель Ингушетии арестован по делу о нападении на полицейских

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Верховный суд Ингушетии отказался смягчить меру пресечения жителю республики Мусе Мержоеву, арестованному после стрельбы по правоохранителям и наезда на служебную машину.

Обвиняемому Мержоеву 26 лет. Нападение на полицейских было совершено вечером 20 июля в Малгобеке.

Согласно материалам дела, полицейские остановили автомобиль Мержоева KIA Rio на перекрестке улиц Осканова и Физкультурной, попросив водителя предъявить документы. Мержоев в ответ на это несколько раз выстрелил в силовиков из оружия неустановленного образца, которое имел при себе, после чего наехал на полицейскую “Ладу Гранта” и скрылся с места инцидента.

Следствие квалифицировала действия Мержоева как неопасное для жизни насилие в отношении представителей власти (часть 1 статьи 318 УК России предусматривает до пяти лет лишения свободы). Муса Мержоев был задержан и уже 21 июля Малгобекский городской суд арестовал его на два месяца.

Защита Мержоева обжаловала решение о заключении под стражу. Верховный суд Ингушетии, рассмотрев жалобу, отказался смягчить обвиняемому меру пресечения и оставил постановление без изменения. В СИЗО Мержоев останется как минимум до 21 сентября, сообщила Объединенная пресс-служба судов республики в своем Telegram-канале.

В публикации не уточняется, какие аргументы приводил в суде адвокат Мержоева. Также нет данных, признал ли мужчина свою вину. Комментариями защиты Мусы Мержоева относительно решения суда “Кавказский узел” пока не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что бывший глава Сунжи Ислам Дербичев арестован по делу о покушении на бывшего руководителя ОВД Карабулака Илеза Нальгиева. Вместе с ним арестованы двое непосредственных исполнителей покушения, в результате которого Нальгиев был ранен в ногу.

Илез Нальгиев в 2012 году был приговорен к восьми годам заключения за пытки задержанного. В январе того же года на него было совершено покушение в селении Сурхахи Назрановского района. Взрывное устройство сработало в тот момент, когда он подошел к воротам дома, в котором жил.