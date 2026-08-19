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17:13, 19 августа 2026

Участники акции у офиса ЕС в Ереване потребовали освободить политзаключенных

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Армении преследуют своих оппонентов в связи с политической деятельностью на фоне молчания международных правозащитных организаций, указали участники акции у офиса ЕС в Ереване.

"Кавказский узел" писал, что 10 июля была арестована на два месяца кандидат в депутаты от партии "Процветающая Армения" и член правления партии "Мать Армения" Арегназ Манукян. За месяц до этого, 12 июня, сотрудники Следственного комитета Армении провели обыск в квартире Манукян и допросили ее по делу Теваняна. Защита Арегназ Манукян 20 июля обжаловала ее арест. 

22 мая сотрудники СНБ провели обыски в офисе партии "Мать Армения" и в квартире ее лидера Андраника Теваняна, который был вторым номером в списке кандидатов партии "Процветающая Армения" во время парламентских выборов. Теванян обвинен в госизмене и шпионаже. Суд заключил его под арест на два месяца, разрешив ему участие в избирательных процессах через представителей. По итогам выборов "Процветающая Армения" не смогла преодолеть четырехпроцентный барьер и войти в парламент.  Срок ареста Теваняна продлен.

То, что происходит сегодня в отношении Арегназ Манукян, является беспрецедентным давлением и настоящей пыткой как для неё самой, так и для её ребёнка и всей семьи, заявила на акции протеста  экс-депутат Национального Собрания и бывший член армянской делегации в Парламентской ассамблее «Евронест» Наира Зограбян.

Комментируя кадры перевозки Арегназ Манукян из уголовно-исполнительного учреждения в автозаке, Зограбян сравнила это отношение с избирательной мягкостью правоохранительных органов к фигурантам громких криминальных дел, а также вспомнила аналогичные случаи из европейской практики.

«Я смотрела эти кадры, как Арегназ Манукян в машине-клетке перевозили из УИУ в "Абовян". Сделали всё возможное, чтобы держать её в абсолютной изоляции», - заявила Наира Зограбян.

Экс-депутат также выступила с критикой в адрес международных правозащитных организаций, европейских институтов и местных правозащитных НПО, обвинив их в двойных стандартах и игнорировании нарушений прав политических оппонентов власти.

Международные структуры и фонды превратили права человека и свободу слова в предмет геополитического торга

«Сегодня международные структуры и фонды превратили права человека и свободу слова в предмет геополитического торга. Они приезжают сюда, погладят по голове, пообещают 118 миллионов евро и уезжают. Нас в своё время заставляя закрепить в законе, что арест должен применяться лишь в исключительных случаях. А посмотрите, что происходит сейчас: тюрьмы переполнены. Где же все эти организации по защите прав женщин и детей, которые раньше били себя в грудь и размахивали международными конвенциями? Почему сейчас полная тишина?», - цитирует ее News.Am.

Адвокат Татевик Согоян сообщила, что сегодня Манукян позволили встретиться с дочерью, сообщает агентство.

Член фракции «Мать Армения» Совета старейшин Еревана Манук Сукиасян заявил на акции у офиса ЕС, что в отношении находящегося под стражей Андраника Теваняна применяют пытки, пишет Armenia Today.

По его словам, в камере Теваняна на протяжении нескольких дней круглосуточно был включен яркий свет, из-за чего он не мог нормально спать.

Сукиасян также заявил, что европейские и международные правозащитные структуры должны дать оценку политически мотивированным преследованиям

 Бывший депутат от фракции «Честь имею» Анна Мкртчян обвинила представительство ЕС в отсутствии должной реакции на политические преследования, заявив, что декларируемые европейскими структурами принципы защиты прав и свобод человека не находят отражения в их позиции по ситуации в Армении.

Бывший депутат фракции «Армения» Гарник Даниелян призвал представителей общественности, культуры и бывших политиков публично выступать в поддержку находящихся под стражей оппозиционеров. Он заявил, что общественное давление уже в отдельных случаях приводило к пересмотру ограничений, говорится в публикации.

"Процветающая Армения" и партия "Мать Армения" вместе принимали участие в парламентских выборах. Партия Гагика Царукяна "Процветающая Армения" вместе с другими оппозиционными политическими партиями ранее выступила с заявлением о нелегитимности власти и планах добиваться ее смещения.

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Автор: "Кавказский узел"

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