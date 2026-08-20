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03:52, 20 августа 2026

Житель Кубани обвинен в причастности к террористам из-за проукраинских граффити

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Ростове-на-Дону рассмотрит дело юноши из Крымска, обвиненного по двум террористическим статьям из-за граффити на стенах и комментариев в мессенджере. 

Обвиняемому 19 лет, на момент совершения вменяемых ему действий в 2024 году он был несовершеннолетним. Молодой человек обвинен в участии в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК РФ предусматривает от десяти до двадцати лет лишения свободы) и в публичных призывах к терроризму в интернете (часть 2 статьи 205.2 УК РФ, от пяти до семи лет заключения). Дело возбуждено на основе оперативных материалов краевого ФСБ. 

Как утверждает следствие, подросток в 2024 году начал переписываться с неизвестным “куратором” в мессенджере. В сентябре он наносил на фасады зданий в Крымске,  “надписи, оправдывающие идеологию терроризма и призывающие к совершению насильственных преступлений”, утверждается в сообщении краевого управления СКР. 

Прокуратура Кубани, в свою очередь, охарактеризовала эти надписи просто как “проукраинские”; по данным ведомства, обвиняемый выполнял граффити аэрозольной краской “в целях дестабилизации деятельности и дискредитации органов власти РФ”. 

Обвинение в призывах к терроризму связано с комментариями в чате одного из каналов мессенджера. По версии Следкома, в своих комментариях молодой человек “побуждал к совершению действий, связанных с насилием и причинением вреда”. В этих комментариях юноша положительно оценивал деятельность некой террористической организации и призывал людей в нее вступать, утверждает прокуратура. 

Суды на юге России регулярно приговаривают местных жителей к реальным срокам в колонии за публикации в социальных сетях по статье об оправдании терроризма через интернет. Установить реальное число таких приговоров не представляется возможным, так как не все дела об оправдании терроризма попадают в публичные картотеки судов. 

Оба ведомства утверждают, что за эти действия подросток получил от “куратора” шесть тысяч рублей. Название террористической организации, которая выдает такое вознаграждение, в сообщениях не приводятся. Также в них не уточняется, согласился ли молодой человек с обвинениями. 

По версии прокуратуры, обвиняемый также отправил кому-то “видеозапись и координаты расположения базовой станции”, хотя в пресс-релизе СК эти данные отсутствуют. После задержания обвиняемого поместили в СИЗО, на сегодняшний день он остается под стражей, отметили следователи. Дело передано для рассмотрения в Южный окружной военный суд. 

Имя обвиняемого в официальных сообщениях ведомств не названо. “Кавказский узел” установил, что им может быть уроженец Крымска Тимофей Еремин: его адвокат Мария Муртазаева в апреле обжаловала продление ареста, но Краснодарский краевой суд 22 апреля отклонил жалобу. 

Из апелляционного постановления следует, что следствие планировало также вменить Еремину третью уголовную статью, о государственной измене (275 УК России). Адвокат в своей жалобе указывала, что содержание Еремина под стражей “является средством давления на него”, и что некоторое время обвиняемый провел в психиатрической больнице. 

Данные Тимофея Еремина были внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга 19 апреля, указывает Telegram-бот, отслеживающий обновления списка. Молодому человеку исполнилось 19 лет в феврале.

"Кавказский узел" также писал, что в конце июля силовики отчитались о задержании 18-летнего жителя Таганрога, который, по версии ФСБ "расклеивал листовки и наносил граффити против СВО". Чекисты утверждают, что парень также планировал заключить военный контракт, чтобы попасть на фронт, убить сослуживцев и перейти на сторону противника. 

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Автор: "Кавказский узел"

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